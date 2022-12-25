Рождество 25 декабря: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и традиции праздника

25 декабря католики празднуют Рождество Христово. В этом году все больше православных также склоняется к традиции праздновать в эту дату (по григорианскому календарю), а не 7 января. Ранее украинские священники разрешили праздновать Рождество и проводить церковные литургии 25 декабря и 7 января.

В материале Styler вы прочтете самые строгие запреты на Рождество, а также узнаете про традиции праздника.

Праздник Рождества и его традиции

Рождество - это один из главных праздников для верующих, он связан с чудом рождения Спасителя в Вифлееме. Это конечно же трепетный и семейный праздник.

Традиции и приметы католического и православного Рождества во многом пересекаются. В этот день на Западе также заканчивается строгий пост, в Сочельник принято употреблять в пищу только сочиво, а особенное значение приобретает рождественский ужин, за которым должна собраться вся семья.

В католичестве также существует традиция колядования. Ряженые ходят по улице и распевают рождественские песенки. Такая музыка даже сформировалась в отдельный жанр — christmas carols.

Елка и подарки - атрибуты Рождества (фото: pixabay.com)

На традиционный рождественский ужин обязательно готовят жареную индейку, имбирное печенье и разную выпечку. Также основная традиция — на столе должно быть столько блюд, сколько в Библии было апостолов.

Кстати, в рождественскую ночь желательно не спать, а посетить храм, там проходит праздничная служба.

Ну и конечно же на Рождество делают подарки. Это могут быть небольшие сувениры.

Приметы на католическое Рождество

Потепление в Сочельник – к холодной весне;

Метель в канун Рождества – к ранней весне;

Безветренная погода – к теплому лету;

Снегопад – хорошие урожаи в будущем году.

Что категорически нельзя делать в этот день