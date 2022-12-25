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Рождество 25 декабря: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и традиции праздника

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Воскресенье 25 декабря 2022 06:01
Рождество 25 декабря: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и традиции праздника 25 декабря - праздник Рождества (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

25 декабря католики празднуют Рождество Христово. В этом году все больше православных также склоняется к традиции праздновать в эту дату (по григорианскому календарю), а не 7 января. Ранее украинские священники разрешили праздновать Рождество и проводить церковные литургии 25 декабря и 7 января.

В материале Styler вы прочтете самые строгие запреты на Рождество, а также узнаете про традиции праздника.

Праздник Рождества и его традиции

Рождество - это один из главных праздников для верующих, он связан с чудом рождения Спасителя в Вифлееме. Это конечно же трепетный и семейный праздник.

Традиции и приметы католического и православного Рождества во многом пересекаются. В этот день на Западе также заканчивается строгий пост, в Сочельник принято употреблять в пищу только сочиво, а особенное значение приобретает рождественский ужин, за которым должна собраться вся семья.

В католичестве также существует традиция колядования. Ряженые ходят по улице и распевают рождественские песенки. Такая музыка даже сформировалась в отдельный жанр — christmas carols.

Рождество 25 декабря: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и традиции праздника

Елка и подарки - атрибуты Рождества (фото: pixabay.com)

На традиционный рождественский ужин обязательно готовят жареную индейку, имбирное печенье и разную выпечку. Также основная традиция — на столе должно быть столько блюд, сколько в Библии было апостолов.

Кстати, в рождественскую ночь желательно не спать, а посетить храм, там проходит праздничная служба.

Ну и конечно же на Рождество делают подарки. Это могут быть небольшие сувениры.

Приметы на католическое Рождество

  • Потепление в Сочельник – к холодной весне;
  • Метель в канун Рождества – к ранней весне;
  • Безветренная погода – к теплому лету;
  • Снегопад – хорошие урожаи в будущем году.

Что категорически нельзя делать в этот день

  • В праздник категорически запрещается работать и заниматься хлопотами по дому. Нужно все приготовления завершить заранее.
  • Сегодня нельзя также шить, вязать, вышивать.
  • Нельзя ругаться, ссориться, злиться и сквернословить, особенно за праздничным столом.
  • Строго запрещено ходить на охоту.
  • Нельзя надевать ношеную и черную одежду на празднование.
  • Считается, что на Рождество нельзя гадать, для этого существует специальный период святок.

Читайте также, как в мире отмечают Сочельник и чем он отличается от украинского.

Также мы писали, сколько украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества на 25 декабря.

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Рождество свято