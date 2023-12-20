Рождество 25 декабря: в какие даты теперь колядовать, щедровать и посевать

В этом году Украина впервые будет отмечать официально Рождество по новому церковному календарю, который вступил в силу 1 сентября. Соответственно, изменились все даты праздников и проведение обрядов.
О том, когда колядовать, щедровать и сеять по новому стилю, пишет РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали источники: Википедия, сайт ПЦУ.
Традиции колядования немного отличаются в разных регионах. У некоторых ходят колядовать - 24 декабря на Святвечер, а кое-где - 25 декабря на Рождество.
Колядовать также могут ходить на второй и третий день Рождества, то есть 26 декабря, когда чтят святую Марию и 27 декабря, когда празднуют Степана.
Колядовать могут ходить как мальчики, так и девочки. Колядки традиционно прославляют плодородие земли, содержат пожелания счастья и рассказывают историю рождения Христа.
На Щедрый вечер или Маланки принято щедровать. По новому стилю этот праздник выпадает на 31 декабря.
Традиционно щедровали только девушки, но уже потом начали ходить и юноши. В щедривках восхваляют хозяина и его хозяйство. Издавна в народе верили, что такая обрядовая песня будет способствовать хорошему урожаю в следующем году. Поэтому каждый хозяин заранее приглашал щедревников к себе на Щедрый вечер. Считалось плохим признаком, если в чей-то дом не пришли щедровники.
Издавна украинцы засевают ранним утром на Василия. По новому стилю этот праздник выпадает на 1 января. Во многих регионах первому посевальнику давали наибольшее вознаграждение. Поэтому юноши старались выйти посевать, как можно раньше.
Традиционно засевать должны ходить только ребята, ведь верили, что если первым на Новый год в дом войдет юноша, это предвещает благополучие. Во время поздравления ребята символически сеют в доме пшеницу или другое зерно. Это предвещает щедрый урожай в Новом году.
Современным колядникам, щедревникам и посевальникам дают деньги, а вот в прошлые времена их угощали сладостями, орехами и фруктами.
Раньше мы писали о том, что нужно успеть сделать к Рождеству.
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