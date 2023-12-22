20 новых песен декабря, которые подарят праздничное настроение (или нет)

В предпоследнюю неделю 2023 года украинские артисты - как известные, так и молодые - радуют меломанов новой музыкой и песнями, некоторые из которых точно подарят вам праздничное настроение. А некоторые стоит послушать просто для удовольствия.

alyona alyona, KOLA, Jerry Heil - "Щедра ніч"

Эта песня о том, чего нам так не хватает в эти дни, о теплых воспоминаниях и родных людях рядом. И хоть каждая из нас из разных уголков Украины, но то, что нас объединяет - любовь к семье, украинским традициям и Рождеству.

Корупция - "Перша леді"

Миша Крупин и Ко представили мини-альбом под названием "Первая Леди", в состав которого вошло 5 песен. Кроме титульного трека здесь есть также "Марія Іванівна", "Скрипочка", "Завірюха" и "Я знов у Харкові".

А песню "Перша леді" Миша посвятил своей любимой. Так, музыкант влюбился!

Отчаяния - "Душніла"

За то короткое время, пока существует новый клип Сергея Мартынюка и Романа Андрухова, сайд-проект участников группы Фиолет уже успели обвинить в сексуальной объективации, а также "наехать" на "Колоса" за то, что он "тратит свой талант на неразумные песни".

Но посмотреть этот клип точно нужно. Здесь, к слову, снялась психологиня и основательница блога о сексуальном образовании "В трусах" Анастасия Забелла.

ADAM & BRYKULETS - "Мрій"

Это история любви, подчеркивающая интимность момента, создавая атмосферу, где каждый может почувствовать себя в центре нежнейших фантазий.

Jerry Heil - "Маланка"

Главная идея песни кроется в строках "не посеется страх ни в деревне, ни в городах! Нет света, но теплится щедровка на устах". Ведь какие бы испытания ни выпали на нашу судьбу, мы все одолим. А зима в этой песне на нашей стороне.

hOsT - "Щедрик"

Остап Балух из группы T.HUTSULS представит знаменитую щедривку в стиле этнохаус. Стильный микс этнохауса переплелся с многоголосием хора Кафедрального собора Преображения Христова (г. Коломыя). Что придало экспериментальному треку еще и гуцульский колорит.

Дымна Смесь - "До побачення, кохання"

Экс-вокалист культовой группы Саша Чемеров решил дать новую жизнь не менее культовой песне, от которой уже многие годы бесятся поклонники качественной альтернативы.

Alice Change - "Новий рік тепер самотній"

Это новогодняя песня для тех, кто, как и я, не может поехать на праздники домой. Для тех, чьи города были разрушены или оккупированы, чьи близкие остались далеко или погибли.

МЮСЛИ UA ft Матвей Брус - "Скоро буде свято"

Для новогодней версии трека 6-летний Матвей Брус, юный блогер из Приднепровья, посетил Киев, чтобы вместе с группой записать новую интерпретацию песни, которая стала вирусной и разорвала все возможные топчарты накануне Пасхи. Получилось очень мило, но вместе с тем - драйвово и действительно празднично.

Потап и Дядя Вадя - "Дощ"

На эту песню Потапенко вдохновила история прошедшего этапа протезирования украинского военного, с которым артист познакомился в самолете из Чикаго.

"Мы разговорились с этим парнем, он рассказал мне, что по возвращении домой, несмотря на протез и травму, он планирует возвращаться в строй. Эта его бесстрашие, жажда быть на передовой со своими ребятами, продолжать защищать страну невероятно вдохновили меня. После этой встречи я и написал песню "Дощ", она об этом военном, а также о наших защитниках, прошедших сложный процесс протезирования", - комментирует Алексей.

SHUMEI - "Комета"

Зажигательная музыка, способная растопить любое сердце.

ПОХОЖА - "Зимова"

Анастасия Мунтяну дарит сказочное настроение своей новой нежной песней.

Parfeniuk - "Накоїли"

Этот трек, созданный в рамках проекта "Мультитрек", об искренней любви, которую невозможно забыть. Ярко загорающаяся страстная история и внезапно угасающая.

MAYOROVA - "Don't fuck my brain"

Еще одна песня из проекта "Мультитрек" - это история сильной девушки, которая своей энергетикой и харизмой сводит все окружающие с ума, заставляет остановиться и меняет жизнь. Но, несмотря на показательную недоступность, она все же попадает в лабиринты любви. Однако ее проявление чувств - это яд, убивающий других.

VERONIKA - "Хто іще?"

На протяжении своего творческого пути певица делится своим жизненным опытом. Этот трек не исключение. По словам артистки, ей даже страшно, что по песням можно проследить всю ее биографию.

JULIK - "Напевно це ти"

Зимний вайб и романтика песни об испытаниях в отношениях просто зашкаливают!

"У каждого в жизни бывают сложные моменты, как говорится, "разбитые горшки", но со временем все проходит и ты помнишь только хорошие мгновения жизни и ценишь их еще больше. Иногда кажется, что уже все, однако надежда есть всегда. И именно за нее нужно держаться и идти вперед, безусловно, если любишь. Пусть "разбитые окна" будут всегда проходным этапом отношений. Все в жизни можно исправить, главное - любить", - говорит о песне Назарий Гук.

ҐAVA - "Не впаду"

"В моменты испытаний и неопределенности, когда путь сложен и непредсказуем - надо стоять. Подниматься "выше на полтона". И это не сон, это реальность, которую мы творим своими собственными руками. Пусть мир качает - мы все равно не упадем, ведь музыка" может быть нашим лучшим союзником в любой период жизни", - комментирует новую песню молодая певица.

REYA - "Paranoia"

Это песня, по словам самой артистки, о "параноидальном разводе, с принятием реальности".

ANGELA - "Новий рік"

Певица и титулованная королева красоты выпустила тематическую песню, посвященную всем украинским семьям, желающим ощутить счастье и тепло хоть на мгновение.

DDEVA - "Моє місто"

"У каждого из нас есть место, где мы родились, выросли, где звезды светят ярче. Есть любимые улочки, места. Это город, где началась наша жизнь, где лучшие друзья и первая любовь - родной город, в который всегда хочется вернуться. Эта песня именно об этом, что все дороги ведут в город детства", - рассказывает о своей песне певица из Днепра.