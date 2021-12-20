Ці ритуали в день зимового сонцестояння допоможуть виконати найзаповітніші бажання

Ніч з 20 на 21 грудня стане найдовшою в році, а о 17:58 за київським часом 21-го числа настане зимове сонцестояння. Вважається, що цей час має дуже сильну позитивну енергетику, яка дозволить виконати заповітні бажання.

Як правильно привернути удачу і успіх у своє життя - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Виростіть рослину з насіння

Прогуляйтеся в цей день до квіткового магазину і купіть будь-яке насіння. Вдома виберіть найсильніше і найкрасивіше насіння, покладіть його у вологу тканину і потримайте в долонях, загадуючи бажання і уявляючи, як воно проростає і пускає міцні корені.

Після цього посадіть насіння в горщик із землею і доглядайте за ним, а навесні пересадіть насіння (або пророслий паросток) під будь-яке не засохле дерево. Згідно з повір'ям, через місяць після цього бажання почне збуватися.

Ворожіння на воді

Це дуже приємний релакс-ритуал. Приготуйте собі ванну з ароматичними маслами і морською сіллю. Приймайте її при свічках, загасивши світло.

А щоб дізнатися, яке бажання збудеться в наступному році, пересипте сіль для ванної різних кольорів в непрозорі баночки. Витягніть одну з них не дивлячись і додайте у воду.

Червоний або рожевий колір означатимуть любов, зелений - здоров'я, синій або блакитний - удачу в кар'єрі, фіолетовий - мудрість, а жовтий - багатство.

"Чоловік мрії"

Складіть список якостей бажаного гіпотетичного партнера, починаючи від зовнішності і закінчуючи життєвими пріоритетами. Причому, чим конкретніше опис, тим краще.

Закінчивши список, прочитайте його вголос, створюючи у себе в голові образ цього чоловіка. Спаліть цей список з листком шавлії. Але пам'ятайте - конкретну людину загадувати не можна.

Пиріг з монеткою

Щоб не знати проблем з грошима, рекомендується спекти (в крайньому випадку, купити) круглу булку і покласти в неї "начинку" у вигляді монетки. Після покласти її на підвіконня, а вранці булку потрібно розламати, діставши монетку.

Тепер вона - ваш талісман на весь рік. Носіть її в гаманці, а хлібом погодуйте птахів.

"Ялинка бажань"

Нарядіть новорічне дерево в цей день. Кожна іграшка повинна щось символізувати. Таких на ялинці має бути 12, наприклад, Купідон з луком і стрілами, золоті монетки, будиночки і машинки, пальми, що символізують подорожі, крихітне немовля і так далі.

Після новорічної ночі кожен день знімайте по одному талісману і ховайте в окрему коробочку. При цьому думайте про свої мрії так, ніби вони вже здійснилися.