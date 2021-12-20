День зимового сонцестояння: що не можна робити, щоб не накликати біду

День зимового сонцестояння відбудеться цього року 21 грудня о 17:58 за київським часом. Ніч з 20 на 21 число - найдовша в році, і цей час вважається особливим, коли можна привернути позитивну енергію у своє життя.

Що не можна робити в цей час, а що можна і потрібно - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Зробіть це в день зимового сонцестояння

У цей день слід позбуватися минулого, яке тягне вас вниз, очищати думки і свідомість, загадувати бажання і проводити ритуали на привернення удачі у ваше життя.

Експерти рекомендують почати з прибирання в будинку, а закінчити - "прибиранням" в голові.

Цей день відмінно підходить для будь-яких нових починань - в кар'єрі, навчанні, відносинах.

Загадайте бажання в день зимового сонцестояння. Вважається, що ваше щире бажання обов'язково здійснитися. Головне - загадувати щось хороше. Можна скласти карту бажань.

Нарядіть ялинку. Виберіть улюблені прикраси, які будуть радувати і надихати вас.

Поворожіть. Особливо ефективні ворожіння на любов в день зимового сонцестояння.

Що не можна робити в цей час

Утримайтеся від галасливих гулянь, алкоголю, шкідливої і жирної їжі.

Не залишайтеся на самоті - проведіть цей день в колі близьких, друзів.

Не скупіться: щедрих наступаючий рік обдарує подвійно, а ось скупих чекає похмуре майбутнє. Також постарайтеся віддати борги, щоб в наступному році не було фінансових проблем.

Не можна зустрічати день сонцестояння в брудному житлі, інакше неприємності будуть переслідувати до наступного грудня.