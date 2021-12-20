ru ua
Пн, 20 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

День зимового сонцестояння: що не можна робити, щоб не накликати біду

Новость на русском →
Понеділок 20 грудня 2021 15:30
День зимового сонцестояння: що не можна робити, щоб не накликати біду Фото: День зимового сонцестояння (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

День зимового сонцестояння відбудеться цього року 21 грудня о 17:58 за київським часом. Ніч з 20 на 21 число - найдовша в році, і цей час вважається особливим, коли можна привернути позитивну енергію у своє життя.

Що не можна робити в цей час, а що можна і потрібно - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Зробіть це в день зимового сонцестояння

У цей день слід позбуватися минулого, яке тягне вас вниз, очищати думки і свідомість, загадувати бажання і проводити ритуали на привернення удачі у ваше життя.

Експерти рекомендують почати з прибирання в будинку, а закінчити - "прибиранням" в голові.

Цей день відмінно підходить для будь-яких нових починань - в кар'єрі, навчанні, відносинах.

Загадайте бажання в день зимового сонцестояння. Вважається, що ваше щире бажання обов'язково здійснитися. Головне - загадувати щось хороше. Можна скласти карту бажань.

Нарядіть ялинку. Виберіть улюблені прикраси, які будуть радувати і надихати вас.

Поворожіть. Особливо ефективні ворожіння на любов в день зимового сонцестояння.

Що не можна робити в цей час

Утримайтеся від галасливих гулянь, алкоголю, шкідливої і жирної їжі.

Не залишайтеся на самоті - проведіть цей день в колі близьких, друзів.

Не скупіться: щедрих наступаючий рік обдарує подвійно, а ось скупих чекає похмуре майбутнє. Також постарайтеся віддати борги, щоб в наступному році не було фінансових проблем.

Не можна зустрічати день сонцестояння в брудному житлі, інакше неприємності будуть переслідувати до наступного грудня.

Раніше ми писали, що не можна вішати на новорічну ялинку, щоб не розгнівати Чорного Тигра.

Читайте РБК-Україна в Google News
День зимнего солнцестояния
LITE
Огнєвіч розкрила почуття до переможця "Холостячки 2": у серці абсолютна порожнеча
Огнєвіч розкрила почуття до переможця "Холостячки 2": у серці абсолютна порожнеча