День зимового сонцестояння: що не можна робити, щоб не накликати біду
День зимового сонцестояння відбудеться цього року 21 грудня о 17:58 за київським часом. Ніч з 20 на 21 число - найдовша в році, і цей час вважається особливим, коли можна привернути позитивну енергію у своє життя.
Що не можна робити в цей час, а що можна і потрібно - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Зробіть це в день зимового сонцестояння
У цей день слід позбуватися минулого, яке тягне вас вниз, очищати думки і свідомість, загадувати бажання і проводити ритуали на привернення удачі у ваше життя.
Експерти рекомендують почати з прибирання в будинку, а закінчити - "прибиранням" в голові.
Цей день відмінно підходить для будь-яких нових починань - в кар'єрі, навчанні, відносинах.
Загадайте бажання в день зимового сонцестояння. Вважається, що ваше щире бажання обов'язково здійснитися. Головне - загадувати щось хороше. Можна скласти карту бажань.
Нарядіть ялинку. Виберіть улюблені прикраси, які будуть радувати і надихати вас.
Поворожіть. Особливо ефективні ворожіння на любов в день зимового сонцестояння.
Що не можна робити в цей час
Утримайтеся від галасливих гулянь, алкоголю, шкідливої і жирної їжі.
Не залишайтеся на самоті - проведіть цей день в колі близьких, друзів.
Не скупіться: щедрих наступаючий рік обдарує подвійно, а ось скупих чекає похмуре майбутнє. Також постарайтеся віддати борги, щоб в наступному році не було фінансових проблем.
Не можна зустрічати день сонцестояння в брудному житлі, інакше неприємності будуть переслідувати до наступного грудня.
Раніше ми писали, що не можна вішати на новорічну ялинку, щоб не розгнівати Чорного Тигра.