Рост зарплат и исчезновение профессий. Что будет с рынком труда через пять лет

Готовность менять работу

Основной причиной является размер заработной платы. 52% респондентов заявляют, что их беспокоит влияние экономической неопределенности на занятость, а 61% участников опроса обеспокоены тем, что их зарплата не соответствует расходам на жизнь в условиях растущей инфляции.

При этом исследование показало, что все больше людей выбирают работу за возможность гармонично совмещать ее с личной жизнью. Ведь если работа занимает все свободное время, это так или иначе приведет к выгоранию и в конце концов увольнению из компании.

Активная цифровизация

Этот тренд определяют как наиболее глобальный на рынке труда в будущем. По меньшей мере, об этом может свидетельствовать готовность 75% опрошенных компаний внедрять технологии анализа больших данных, облачные вычисления и искусственный интеллект.

Однако влияние большинства технологий на рабочие места ожидается положительным.

Переход на "зеленую" экономику

Эксперты отмечают, что на первых этапах переход на "зеленую" экономику нарушит рынок труда, но позже он создаст большое количество новых рабочих мест.

Исследования показывают, что инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность будут стимулировать создание большего количества рабочих мест в перспективе, чем инвестиции в добычу топливных ресурсов.

Некоторые профессии могут потерять спрос через пять лет (фото: Freepik)

Какие навыки будут самыми важными

По-прежнему будет сохраняться спрос на интеллектуальные навыки, а именно:

аналитическое мышление

творческое мышление

ШИ и большие данные

лидерство и социальное влияние

Какие профессии исчезнут, а какие - будут пользоваться спросом

Наибольшее сокращение рабочих мест ожидается по должностям:

клерки по вводу данных

административный персонал

бухгалтеры

охранники

помощники по домашнему хозяйству

кассиры магазинов и банков

уборщики и фабричные рабочие

работники почтовой службы

продавцы магазина

специалисты по телемаркетингу

Наибольший рост рабочих мест ожидается по должностям: