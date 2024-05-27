На рынке гаджетов для нагрева табака появился новый игрок

Ploom X Advanced был разработан в Калифорнии, а усовершенствован – с помощью японских технологий и инноваций. Влияние Японии четко прослеживается и в лаконичном и одновременно функциональном дизайне, который понравится любителям премиальных гаджетов.

"Ploom X Advanced разработан и впервые выведен в продажу в моей родной Японии, где он получил признание требовательных потребителей. Теперь мы готовы представить особый опыт Ploom уже в Украине", – отметил на презентации исполнительный вице-президент продуктов с потенциалом сниженного риска компании JTI Такехико Тсутсуи.

Генеральный директор JTI Украина Светлана Шарамок рассказала, что в настоящее время Ploom X Advanced присутствует в 18 странах.

"А сегодня к семье Ploom присоединяется и Украина. Мы верим в успех Ploom X Advanced, ведь имеем отличный продукт и амбициозные планы", - отметила Светлана.

В Украине уже существуют гаджеты для нагрева табака, но у Ploom X Advanced достаточно конкурентных преимуществ, чтобы занять ведущее место на рынке, убеждены в компании.

В частности, в основе гаджета запатентована технология HeatFlow, гарантирующая совершенный поток воздуха и удобство использования. Высокая емкость батареи позволяет производить до 20 сеансов подряд, а технология Intuitouch со светодиодными извещениями – управлять гаджетом только одним касанием. Также владельцы гаджета смогут создать свой собственный и неповторимый девайс благодаря разнообразным аксессуарам.

Ploom X Advanced уже продается в Киеве и на специализированном сайте www.ploom.ua , а в планах компании – продажи по всей территории Украины.