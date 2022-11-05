Родные всю ночь рыдали под операционной: в Днепре чудом спасли студента с тяжелым ранением

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова хирурги чудом спасли жизнь раненого 18-летнего студента. В частности, парень прямо на улице получил серьезное ранение от взрыва снаряда
Об этом рассказал главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.
По словам медика, первая помощь парню была оказана в Покровске Донецкой области, затем на полной скорости бригадой экстренной медицинской помощи он был доставлен в Днепр.
У Никиты - множественные огнестрельные осколочные ранения лица, грудной клетки, спины, брюшной стенки, рук и ног, рваные раны лица, носа, ушиб правого легкого, ранение поясничного участка с массивным дефектом, переломы верхних и нижних конечностей.
Отмечается, что всю ночь хирурги боролись за жизнь парня, и только в 8 утра закончили операцию.
"Мать, отец и сестра под операционной всю ночь рыдали. В восемь утра Владимир Дубина закончил с хирургами операцию. Уставший, опаздывающий на оперативку, был счастлив, что спас еще одну молодую жизнь. Переполнены реанимации Мечникова, которые сегодня дают шанс воскреснуть", - объяснил медик.
В Днепре хирурги спасли жизнь студенту, получившему ранение прямо на улице (facebook.com/rsa)
Ранее мы сообщали, что в Днепре спасли пациента, которого за границей сочли неизлечимым.
Также мы писали, что хирурги удалили у раненого бойца пулю из-под основания черепа.