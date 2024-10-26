"Редко вижу": Маша Ефросинина рассекретила, чем сейчас занимается ее муж-военный

Где сейчас муж Ефросининой

"Он закреплен за Киевским подразделением. Он сейчас уже зам командира роты по вооружению, поэтому он иногда приезжает, принимает вооружение", - рассказала Ефросинина.

"Я редко вижу Тимура к моему большому сожалению. Мне мало каждый раз. Ему хватает сил поговорить со мной, когда он видит, что я плыву. И он держит меня, мы проходим через все это почти третий год, именно потому, что этому предшествовало 19 лет супружеской жизни и разных периодов", - отметила она.

И сегодня, по словам ведущей, она очень благодарна тем периодам и кризисам. Ведь сейчас отношения Ефросининой и Хромаева держит "исключительно опыт супружеской жизни и близость".

Ефросинина с мужчиной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также Мария рассказала, что с ее квартирой. В сентябре Ефросинина и ее сын оказались в эпицентре атаки "Шахедов". Дома, на потолке в одной из комнат, пошла трещина.

По словам ведущей, это никак не угрожает зданию. Но в этот момент ей было очень страшно.

"Пусть будет, у нас вообще с мужем решение, что мы все будем "латать", восстанавливать - после войны", - отметила она.

Что известно о муже Ефросининой

Напомним, Хромаев, от которого Ефросинина родила дочь и сына, решил защищать Украину в 2022 году. Ведущая рассказывала, что он служит в 112 бригаде.

А в августе этого года Ефросинина показала, какую награду получил ее муж. Хромаев уже имеет звание старшего лейтенанта.

"Своими действиями ты даёшь мне веру, что мы устоим. Даешь уверенность, что, обнулив одну жизнь, можно начать новую и добиться там успеха. Горжусь невероятно, любимый", - обращалась к супругу ведущая.