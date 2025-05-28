ua en ru
Ср, 28 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Редкая орхидея из Красной книги найдена на Волыни: как выглядит цветок, который не видели почти 25 лет

Среда 28 мая 2025 18:30
UA EN RU
Редкая орхидея из Красной книги найдена на Волыни: как выглядит цветок, который не видели почти 25 лет На Волыни нашли краснокнижную орхидею, которую не видели 25 лет (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Киверцовском национальном природном парке "Цуманская пуща" во время полевого выезда работники сделали чрезвычайное открытие: они обнаружили новую локацию роста редкой орхидеи - Кукушкиных слез яйцевидных (Listera ovata).

Что известно об этой орхидее, чем она уникальна и как выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу парка в Facebook.

Этот вид орхидей относится к семейству Орхидные, и он не просто красивый, но и занесен в Красную книгу Украины. Последний раз этот вид орхидеи официально фиксировался на этой территории известным ботаником Татьяной Андриенко аж в 2000 году.

Орхидея, с характерными овальными листьями и мелкими зеленоватыми цветками, напоминающими капельки, поселилась во влажном, затененном лесном массиве. Такие места - леса, овраги, опушки - являются ее естественной средой обитания.

Редкая орхидея из Красной книги найдена на Волыни: как выглядит цветок, который не видели почти 25 лет

Listera ovata (фото: facebook.com/golospark)

Но это еще не все! На этом же уникальном участке лесов ученые зафиксировали еще несколько настоящих природных сокровищ, занесенных в Красную книгу Украины.

Среди них - Гнездовка обыкновенная, Булатка крупноцветковая и Лилия лесная, а также регионально редкий Первоцвет высокий.

Эта находка имеет огромное природоохранное значение. Орхидеи - это чрезвычайно чувствительные к изменениям среды растения. Даже незначительные колебания освещения, влажности или кислотности почвы могут привести к исчезновению целых популяций.

Редкая орхидея из Красной книги найдена на Волыни: как выглядит цветок, который не видели почти 25 лет

Кукушкины слезы яйцевидные (фото со страницы природного парка "Цуманская пуща")

Именно поэтому каждое новое обнаружение таких видов является свидетельством уникальности и ценности наших природных экосистем. Все орхидеи, растущие на территории Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща", охраняются государством.

"Стоит отметить, что все виды орхидей, произрастающих на территории Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща", занесены в Красную книгу Украины. Изучайте, берегите и любуйтесь красотой родного края!" - говорят специалисты парка.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослини Орхидея Орхидеи Цветок
NEWS
Четкий дедлайн? В ОП объяснили слова Зеленского об окончании войны до июня 2026-го
Четкий дедлайн? В ОП объяснили слова Зеленского об окончании войны до июня 2026-го