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Река Днестр катастрофически обмелела. Ее можно перейти пешком (видео)

В реке Днестр почти не осталось воды
Автор: Людмила Жукова

Находящаяся на Буковине река Днестр очень сильно обмелела. Водоем почти остался без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Чернівецький промінь.

Что происходит на реке Днестр

Так, в соцсети опубликовали видео с катастрофическим состоянием Днестра. В ролике видно, что уровень воды в реке значительно снизился.

Отмечается, что видео снято у Хотинской крепости.

"Днестр возле Хотинской крепости можно перейти пешком. Днестр и его притоки резко обмелели", - подписали авторы видео.

Для справки

Отметим, что Днестр - это вторая самая большая река после Днепра. Протяженность реки 1362 км, из них на территории Украины 925 км.

На Днестре в Украине созданы три водохранилища: Днестровское, Днестровское буферное и Днестровское гидроаккумулирующее. Они вместе образуют комплекс Днестровских водохранилищ, главное предназначение которых противопаводковое и гидроэнергетическое.

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