Рыбчинский, Пивоваров и Билык появились в неожиданном клипе Зиброва: смотрите, что из этого вышло

Зибров представил новый клип - о чем он

Да, артист обновил свой хит "День народження". Вместе с группой KOLABA певец представил трек, получивший "второе дыхание".

В видео для песни снялось более 30 звездных друзей и коллег Зиброва. В кадре можно увидеть, в частности, артистов Ирину Билык, Артема Пивоварова, Анну Тринчер, Алину Гросу, Виктора Бронюка, Тоню Матвиенко и многих других.

Также Зибров пригласил в клип Юрия Рыбчинского, Тимура Мирошниченко, Дмитрия Гордона, Лесю Никитюк, Игоря Ласточкина. Все они пели на камеру обновленную версию песни.

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Новый клип приятно удивил комментаторов. Фаны Зиброва поздравили его с днем рождения. Также пользователи пишут: