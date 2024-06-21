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Рыбчинский, Пивоваров и Билык появились в неожиданном клипе Зиброва: смотрите, что из этого вышло

Новый клип понравился сети (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

21 июня "главным усам страны" - певцу Павлу Зиброву, исполняется 67 лет. И к этой дате артист представил неожиданный клип, в котором снялось немало известных персон.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, появившееся на YouTube-канале группы KOLABA.

Зибров представил новый клип - о чем он

Да, артист обновил свой хит "День народження". Вместе с группой KOLABA певец представил трек, получивший "второе дыхание".

В видео для песни снялось более 30 звездных друзей и коллег Зиброва. В кадре можно увидеть, в частности, артистов Ирину Билык, Артема Пивоварова, Анну Тринчер, Алину Гросу, Виктора Бронюка, Тоню Матвиенко и многих других.

Также Зибров пригласил в клип Юрия Рыбчинского, Тимура Мирошниченко, Дмитрия Гордона, Лесю Никитюк, Игоря Ласточкина. Все они пели на камеру обновленную версию песни.

 

Как реагирует сеть

Новый клип приятно удивил комментаторов. Фаны Зиброва поздравили его с днем рождения. Также пользователи пишут:

  • "Невероятно получилось. Поздравления имениннику"
  • "С премьерой! Ребята, получилось очень круто! На повторе. Павел Николаевич, с Днем рождения!"
  • "Невероятно зажигательная. Когда слушаю в машине, то двигатель идет в разнос. Поздравления с Днем рождения!"
  • "Очень хорошо"
  • "Круто!".
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Павел ЗибровАртем ПивоваровМузыкаЗвезды шоу-бизнеса