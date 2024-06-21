Рыбчинский, Пивоваров и Билык появились в неожиданном клипе Зиброва: смотрите, что из этого вышло

21 июня "главным усам страны" - певцу Павлу Зиброву, исполняется 67 лет. И к этой дате артист представил неожиданный клип, в котором снялось немало известных персон.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, появившееся на YouTube-канале группы KOLABA.
Да, артист обновил свой хит "День народження". Вместе с группой KOLABA певец представил трек, получивший "второе дыхание".
В видео для песни снялось более 30 звездных друзей и коллег Зиброва. В кадре можно увидеть, в частности, артистов Ирину Билык, Артема Пивоварова, Анну Тринчер, Алину Гросу, Виктора Бронюка, Тоню Матвиенко и многих других.
Также Зибров пригласил в клип Юрия Рыбчинского, Тимура Мирошниченко, Дмитрия Гордона, Лесю Никитюк, Игоря Ласточкина. Все они пели на камеру обновленную версию песни.
Новый клип приятно удивил комментаторов. Фаны Зиброва поздравили его с днем рождения. Также пользователи пишут:
К слову, недавно Зиброва вызвали в ТЦК.
Кроме того, ранее мы рассказывали, что звезда "МастерШефу" обнажилась на камеру и "засветила" тату, о котором ранее жалела.