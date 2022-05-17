У РФ крадуть бізнес західних компаній: просто змінюють назву

Росія краде не тільки літаки у європейських компаній і зерно в Україні, а й торгові марки світових брендів. Компанії, які зупинили свій бізнес на території РФ, змушені продавати заводи за копійки. А тих, хто все ще зволікає з відходом з РФ, чекає і більш сумні наслідки - злодійство.
При чому, використовувати ту ж торгову марку не будуть, а просто змінять пару букв в назві та видадуть товари за свої власні.
Як Росія краде бізнес західних компаній - читайте в матеріалі нижче.
Нещодавно в Росії з'явилася своя "Кока-кола", точніше CoolCola. Московський завод "Очаково" випустив підробку напоїв і назвав їх без особливих витівок – CoolCola, Fancy, Street. У релізі зазначено, що напої з "культовим смаком коли", "з впізнаваним смаком Фанти" і "газований освіжаючий напій з натуральними соками лимона, лайма і рослинними екстрактами" прекрасно втамовують спрагу.
Американська компанія Coca-Cola заявила про зупинку своєї роботи на території Росії після вторгнення в Україну. Також вчинили компанії Pepsi та Starbucks.
А після оголошення про продаж бізнесу McDonalds в Росії, у філії заявили, що компанія продовжить роботу в країні під новим брендом.
І дійсно - активи будуть продані та швидше за все за мінімальну ціну, а ось всі робочі місця збережуться і в російській філії відзначили, що буде новий бренд, нова мережа підприємств швидкого обслуговування на тих місцях, де раніше працював McDonalds. Відкриття заплановано в червні, оскільки збираються зберегти все меню, а постачальники – все з РФ.
Залишається тільки гадати, як же назвуть нову мережу - дяя Ваня або знову змінять пару букв, щоб не морочитися. Використовувати логотип McDonalds в Росії не мають права.
Ось так чи може ось так:
Тобто, кросівки Reebok у РФ будуть, але турецькі. І можливо в назву теж змінять одну букву.
Доля автомобільного заводу Renault більш сумна. Всі активи французької групи Renault на території РФ переходять у державну власність. 67,69% акцій йдуть науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту, а решта збереже Ростех.
100% акцій московського заводу "Рено Росія" йдуть уряду столиці РФ. І як заявили нові власники, на потужностях цього заводу відновлять виробництво автомобілів під брендом "Москвич", яке зупинили понад 20 років тому.
Продані з молотка й інші компанії: Фінська Raisio, яка випускала Пластівці, Каші та мюслі Nordic пішла "Копекер Агро". Ціна не вказується, але точно нижче ринкової.
Пішов з РФ і другий за величиною виробник пива у світі Heineken. Новий власник бізнесу пообіцяв зберегти заробітну плату співробітникам до кінця 2022 року. І швидше за все там будуть випускати своє пиво під іншою назвою.
А Бельгійська пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev, яка випускала пиво Bud, веде переговори з турецьким партнером про продаж. В угоді вказане призупинення ліцензії на виробництво і продаж пива цієї марки у РФ.
Німецька компанія OBI з виробництва товарів для дому передала свої активи в управління Консалтингової групи. Російські магазини будуть продані інвестору зі збереженням роду діяльності компанії та робочих місць.
І до речі, ще 10 березня організація "Громадський споживчий захист" передала в генпрокуратуру РФ список західних компаній, майно яких потрібно "націоналізувати".
У список увійшло близько 60 компаній і на думку організації, потрібно просто націоналізувати ті компанії, які відмовляються працювати з агресором.
У цей список увійшли: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Mcdonald's, Porsche, Toyota, H&M і багато інших. І список пообіцяли збільшити.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які компанії працюють в Україні, але прибуток йде в РФ.