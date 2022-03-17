В результаті ракетного обстрілу Києва загинула українська актриса Оксана Швець

У Києві загинула відома українська актриса Оксана Швець. Повідомляється, що її житловий будинок потрапив під ракетний обстріл.

Про загибель Заслуженої артистки України повідомили на сторінці Молодого театру, де вона грала.

"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетних обстрілів житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій актрисі! Немає прощення ворогові, що прийшов на нашу землю!"- сказано в повідомленні.

Оксана Швець народилася 10 лютого. У 1975 році закінчила театральну студію при Театрі ім. І. Франко.

У 1986 році – театрознавчий факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого.

Заслужена артистка України Оксана Швець

З 1980 року почала грати в Молодому театрі, на її рахунку десятки ролей в найвідоміших постановках.

Також Оксана Швець знімалася в кіно, глядачі могли її бачити у фільмах: "Будинок з ліліями", "Завтра буде завтра", "Таємниця" Святого Патріка" і в серіалах.

Відомо, що на момент загибелі їй було 67 років. У Оксани Швець - звання Заслуженої артистки України.