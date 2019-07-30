Різке похолодання і грозова стихія: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні у вівторок, 30 липня, принесе спеку в деякі області, а місцями навпаки суттєво похолодає. До того ж на значній частині країни очікуються грозові дощі з посиленням вітру. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, раніше Наталка Діденко розповіла про погоду до кінця липня і на початку серпня.

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні сильна спека від +30 до +33 градусів очікується в південних областях, особливо спекотно буде на Одещині. А на Півночі навпаки похолодає до +21... +24 за Цельсієм.

Локальні дощі та грози з шквальними поривами вітру пронесуться практично по всій країні, крім південного регіону.

Погода в Україні 30 липня (фото: РБК-Україна)

На Заході температура повітря становитиме від +27 до +30 градусів. У центральних областях та на Сході від +27 до +31 тепла. Нижче температура буде на Луганщині (+25... +27) та Житомирщині (+26... +28).

У Києві також суттєво знизиться температура - термометри покажуть від +24 до +26 градусів. Можливі локальні грози з дощами та сильним вітром.

Погода в Україні 30 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно біля українського курорту пронісся потужний смерч. Очевидцям вдалося зафіксувати природне явище на відео.

До речі, нещодавно в центрі Києва на вулиці Хрещатик через сильні ураганні пориви вітру упав великий каштан.

Ми також писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.