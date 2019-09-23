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Різко похолодає: яким областям приготуватися до морозів

STYLERЖиття    23.09.2019 - 19:56
Різко похолодає: яким областям приготуватися до морозів
Погода в Україні 24 вересня (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода на 24 вересня сильно засмутить жителів кількох областей

Погода в Україні знову зробить різкий поворот у бік холоду і у вівторок, 24 вересня, у кількох областях країни очікуються нічні заморозки, а також різке зниження денної температури повітря.

Погода на сході України буде хмарною, але опади не прогнозуються. У Харківській, Луганській і Донецькій областях очікується різке зниження температури повітря вночі до -1 градуса. В інших містах регіону вночі від +4 до +7 градусів. Денна температура повітря від +11 до +13 градусів, у Полтаві та Дніпрі від +14 до +17 градусів.

У південних областях очікується суха і сонячна погода, невелика хмарність. Вночі від +8 до +10 градусів, удень повітря прогріється до +17 +21 градуса. У Криму сухо, без опадів. Вночі +8 +10, вдень +19 +21 градус.

На півночі синоптики прогнозують суху погоду, з проясненнями, проте вночі можливі заморозки до -2 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11 +13 градусів.

У західних областях збережеться тепла і сонячна погода. Нічні морози можливі тільки в Луцькій та Житомирській областях. В інших містах регіону вночі від +4 до +8 градусів. Вдень у Луцьку, Рівному та Житомирі від +12 до +15 градусів, у Тернополі, Львові, Хмельницькому та Чернівцях від +17 до +21 градуса, в Чернівцях і Закарпатті до +22 +23 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, хмарно з проясненнями. Нічна температура повітря складе +4 +6 градусів, удень повітря прогріється до +14 +16 градусів.

У Києві 24 вересня буде прохолодно, без опадів, можливі прояснення. Вночі температура повітря опуститься до -2 градусів, вдень потеплішає до +12 +14 градусів.

Різко похолодає: яким областям приготуватися до морозівПогода в Україні 24 вересня

У Києві температура опуститься до 0 Завтра в Україні похолодає до -4
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