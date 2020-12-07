Резиденції Святого Миколая в Україні: де можна поспілкуватися з заступником усіх дітей

До Дня Святого Миколая залишилося зовсім небагато, і діти вже активно пишуть листи та готуються до зустрічі з виконавцем самих таємних бажань. Резиденцій Святого Миколая в Україні кілька і не скрізь є відкритий вхід. Але за цими адресами можна відправити листа.

Резиденція на території Києво-Печерського заповідника в Києві

Біля Великої лаврської дзвіниці почала працювати резиденція Святого Миколая (вулиця Лаврська, 9). Святий Миколай буде приймати листи та малюнки з 14:00 до 16:30 без вихідних, з 1 по 25 грудня. Для дітей буде організована експозиція художніх робіт та майстер-класи.

Резиденція Святого Миколая у Львові

З 10 по 20 грудня почне працювати Резиденція Святого Миколая у Львові по вулиці Старознесенська, 70, на території Kavalier Boutique Hotel. Дитячий чарівник буде працювати щоденно, з 10:00 до 20:00, але домовиться про зустріч потрібно буде заздалегідь і забронювати час. Відвідування резиденції – платне.

Казкове подвір'я Діда Мороза в Харкові

Дід Мороз під Харковом взяв на себе обов'язки приймати гостей і до Дня Святого Миколая. Невелика садиба знаходиться в селищі Дергачі, в провулку Калиновому, 6-а. Там знаходиться казковий будиночок в дерев'яному зрубі. Малюкам готові провести екскурсію по будиночку і познайомити з чарівником. Також можна відвідати будиночок Баби Яги та сфотографуватися з Малыфисентою. Для відвідування потрібно буде запрошення.

Замок Сент-Міклош в Закарпатті

Цей замок знаходиться в селищі Чинадієво, біля Мукачева. Відвідати сам замок-музей в Сент-Міклоші можна безкоштовно. На вході є коробка для збору пожертв на розвиток історичного об'єкта. А от поспілкуватися зі святим Миколаєм особисто не вийде. У зв'язку з карантинними обмеженнями Святий Миколай буде проводити побачення тільки через вікно. Зайти всередину в його резиденцію в цьому році буде не можна. З собою можна взяти лист і малюнок і у віконці можна буде побачити, як Святий Миколай його читає.

Час роботи резиденції: з 14 по 18 грудня.

Також можна відправити лист поштою до 15 грудня: Ужгород, Головпошта, абонентський ящик 1, Святому Миколаю.

Резиденція в Червоній Поляні

В селищі Поляниця Івано-Франківської області Святий Миколай буде приймати в готельно-ресторанному комплексі "Червона Поляна". Лист можна буде кинути в чарівну скриньку, а маленьким відвідувачам запропонують святковий концерт та конкурсну програму з дотриманням всіх карантинних правил.

Адреса: село Поляниця Івано-Франківської області, ділянка Прохідна, 12-б.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на новорічні свята встановлять три ялинки.

А також розповідали про те, що у Києві відкрилася резиденція Святого Миколая.