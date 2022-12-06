В рейтинг "100 женщин года" вошли 8 украинок: кого и за что отметили

Первая леди Елена Зеленская

Ранее Елена Зеленская была успешной телесценаристкой, однако после победы мужа на президентских выборах вышла на мировую политическую арену.

После полномасштабного российского вторжения она использовала свой статус, чтобы показать страдание украинского народа, став первой женой иностранного президента, обратившейся в Конгресс США.

"Женщины взяли на себя даже больше обязанностей, чем в мирное время… Женщина, пережившая войну, никогда не сделает шаг назад. И я уверена, что наша внутренняя уверенность будет расти", - утверждает Зеленская.

Первая леди Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Журналистка Кристина Бердинских

В течение войны журналистка Кристина Бердинских ездит по Украине и делает репортажи из регионов, подвергшихся обстрелам со стороны России. Некоторые из материалов были сосредоточены на повседневной жизни в городе, охваченном войной.

"Она родилась в Херсоне и 14 лет работала политической журналисткой в Киеве, в частности в журнале "НВ" и различных теле- и радиопроектах. Кристина создала проект об участниках Евромайдана, который впоследствии стал книгой", - рассказывают о ней на сайте рейтинга.

Журналистка Кристина Бердинских (фото: detector.media)

Математик Марина Вязовская

Марина стала лишь второй женщиной в истории, выигравшей престижную медаль Филдса, которую часто называют Нобелевской премией по математике.

Ученая получила награду за работу над 400-летней головоломкой и решение задачи, как эффективнее всего упаковать сферы в восьмимерном пространстве.

Математик Марина Вязовская (фото: theguardian.com)

Фронтовая медицинская волонтер Яна Зинкевич

"Госпитальеры" - волонтерская фельдшерская организация, спасающая жизнь на передовой. Ее возглавляет Яна Зинкевич, которая собственноручно эвакуирует людей с поля боя. Она лично вывезла в безопасное место 200 раненых солдат.

"Ее команда продолжает оказывать первую медицинскую помощь раненым военным и мирным жителям, проводит медицинскую подготовку, провела около 6 тысяч эвакуаций", - сообщают в BBC.

Медицинская волонтер Яна Зинкевич (фото: espreso.tv)

Педиатрина Ирина Кондратова

Ирина работает в Харьковском областном перинатальном центре. Несмотря на постоянные обстрелы, она с командой продолжала оказывать помощь беременным, новорожденным и матерям.

"Они обустроили роддом в подвале больницы и рисковали жизнью, чтобы остаться в реанимации с младенцами, которых невозможно было переместить, даже когда звучали сирены воздушной тревоги", - рассказывают создатели рейтинга.

Именно врач Кондратова в марте получила доступ к странице в Instagram Дэвида Бекхэма, чтобы освещать события войны в Украине с медицинского фронта.

"Разрушены наши дома, дороги, электростанции, больницы - и жизнь. Но наши мечты, наши надежды и наша вера живее и сильнее, чем когда-либо", - говорит Ирина Кондратова.

Врач Ирина Кондратова (фото: fakty.ua)

Юрист по правам человека Александра Матвийчук

В течение 15 лет Александр Матвийчук возглавляет Центр гражданских свобод. Александра убеждена, что мужество не имеет пола, поэтому намерена наказать Россию за все принесенные украинцам ужасы.

После 24 февраля ЦГС занимается документированием военных преступлений России в Украине. А в 2014 году организация стала первой, отправившейся в Крым, Луганск и Донецк для документирования военных преступлений.

Теперь правозащитники Центра требуют создания международного трибунала для расследования нарушений Россией прав человека в Чечне, Молдове, Грузии, Сирии, Мали и Украине.

Правозащитница Александра Матвийчук (фото: cs.detector.media)

Парамедикиня Юлия Паевская

Юлия, более известная как "Тайра", является украинской гражданской парамедикиней и основательницей добровольческого медицинского подразделения "Ангелы Тайры". В марте вражеские войска схватили ее во время эвакуации мирного населения из Мариуполя.

С помощью нательной камеры она задокументировала работу своей команды в осажденном городе и кадры впоследствии передали СМИ.

Парамедыкиня Юлия "Тайра" Паевская (фото: pravda.com.ua)

Защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук

Украинская правозащитница Юлия Сачук возглавляет общественную организацию женщин с инвалидностью "Борьба за право". Она занималась эвакуацией тысяч украинцев с инвалидностью после начала полномасштабной войны.

"Сачук стремится расширить возможности девушек и женщин с инвалидностью принимать участие в принятии решений. Она принимает участие в программе Leader Europe Фонда Обамы, была лауреаткой Национальной премии по правам человека 2020 года и является кандидатом от Украины в Комитете ООН по правам людей с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Правозащитница людей с инвалидностью Юлия Сачук (фото: helsinki.org.ua)

Как выбирают самых влиятельных женщин?

Имена женщин предлагают языковые службы Всемирной службы BBC. Впоследствии эксперты ищут кандидаток, которые попадали в заголовки газет или повлияли на важные истории за последний год. Затем из них выбирают список по теме года.

"Мы исследовали темы, которые вызвали противоположные реакции, например репродуктивные права, когда прогресс одной женщины может быть регрессом другой, и номинировали женщин, которые делали изменения собственноручно. Перед тем, как выбрать окончательные имена, мы также учитывали региональное представительство и надлежащую беспристрастность", - рассказывает команда BBC.