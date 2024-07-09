"Реву от бессилия и злости": Полякова со слезами отреагировала на обстрел "Охматдета"

Полякова поразила щемящем стихотворением

Артистка, не сдерживая эмоций, прочла стихотворение украинского поэта под названием "Охматит". В подписи к ролику она призналась, что на фоне печальных новостей переживает бессилие и злость.

"Петр Мага. Стихи из окопа, "Охматдет"… Реву от бессилия и злости…", - отметила исполнительница.

В комментариях юзеры написали, что стихотворение очень точно передает чувства, с которыми сейчас пришлось столкнуться всем украинцам.

Петро Мага "Охматдит"

Сліди ракети дуже довго схожі на колосся

Аж поки не впиваються в небо іклами

Під стіночкою янголята без волосся

До крапельниць прип'яті сталевими іглами

Іглами, голками, голками, трубками трохи до невідомості, сильно до непритомності

Простір знову заповнився трупами

Фрагментарно, на прадавній Солом'янці

Простір плаче і блимає сиренами

Простір сиплеться у безодню під'їздами

Нам ще вчора жилося іншими темами

Нині теми скореговані звірами

Скориговані денні вильоти льотчиків

Та невже вони завтра ще с*ки житимуть?

Нагадають про всіх розп'ятих хлопчиків

Світу стомленому з мізками промитими

Світу, що досі не розуміє напасті

Заховавшись в своїй шоколадній цукерниці

Безволосі янголи - привід для радості

Недороблених в сатанинській майстерниці

"Может быть, еще кинжалом контрольный?

Мы же можем скальпельно і неброско

А давайте сделаем очень больно

и хохлам и лысым их недоноскам?"

І біснується простір країни-помилки

Зубоскально рясно сипляться смайлики

Друзі наші, партнери, партнерки

Можна відповідь буде моментальною?

Ще досі, як стрінги червоні, лінії ділять дупу вам

Між м'якими кріселками

Небо Києва нині плаче дитиною

Небо Києва більше не всміхнеться веселкам

Чи досі табу іноземними мовами

До стурбованості вашої прикріплені

Припускаєте, що буде теж відфільтровані

На живих і полеглих дітей розділені

Поки ми ланцюгом ніким не розділеним

По цеглині б'ємося страшними завалами

І не хочемо прощатися з надією, що когось ще під ними не відшукали ми

Не чекайте на небо із колосом

Прямо в голову і звичайно "контрольными".

Что известно об атаке РФ по Украине 8 июля

Под обстрелами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и Донецкая область. Враги применили 38 ракет, 30 из которых силам ПВО удалось сбить.

Уже известно о более, чем 30 погибших, и более сотни раненых. Только в столице погибли 22 человека.

Что касается "Охматдета", то там спасатели часами разбирают завалы, чтобы оказать помощь всем нуждающимся. Какая ситуация в детской больнице и что известно о последствиях атаки - читайте в нашем репортаже.