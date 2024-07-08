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Ракетный удар РФ по "Охматдету": как сейчас выглядят палаты внутри больницы

Понедельник 08 июля 2024 22:41
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Ракетный удар РФ по "Охматдету": как сейчас выглядят палаты внутри больницы Фото: разрушенная больница "Охматдет" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в понедельник, 8 июля, ракетой ударила по киевской детской больнице "Охматдет". В результате удара полностью был разрушен один и повреждены другие корпуса больницы.

Как сообщает РБК-Украина, фото были опубликованы в Telegram-канале Армия ТВ.

Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, на месте трагедии все еще идет разбор завалов. Уже известно, что в результате удара была разрушена единственная в Украине лаборатория диагностики онкогематологических болезней.

Также в результате удара были разрушены два корпуса детской больницы "Охматдет" площадью около 400 квадратных метров. Кроме этого внутри уцелевших зданий повреждены палаты, в которых до обстрела находились пациенты.

На опубликованных фото видно, что в помещениях выбиты окна, взрывной волной из петель оторвало дверь.

Фото: разрушенная больница "Охматдет" в Киеве (t.me/army_tv)

Ракетный удар РФ по "Охматдету"

Утром понедельника, 8 июля, Россия нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В результате атаки врага погибли два человека. Уже известно о более 50 раненых. Большинство из них – врачи.

Детальнее о последствиях ракетного удара РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.

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