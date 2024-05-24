Революция в области сладостей. Швейцарские ученые создали новый вид шоколада: чем он особенный

Что известно о новом виде шоколада

Обычно шоколад изготовляют из какао-бобов, смешанных с небольшим количеством мякоти, которое удерживает их внутри плода. Затем эта какао-масса смешивается с сахаром, сухим молоком и другими ингредиентами. Конечно, шоколад с высоким содержанием сахара не является здоровым вариантом.

Также если для изготовления шоколада использовать только какао-бобы, как это было раньше, то скоро производители могут столкнуться с дефицитом сырья.

Новый рецепт шоколада от исследователей из ETH Zurich может решить эти проблемы. Их секрет - использование больше материалов из какао-стручка, которые обычно выбрасывают, в том числе мякоть, а также внутреннюю оболочку шелухи.

Разработчики нового рецепта предлагают смешивать все ингредиенты, чтобы получить то, что они называют "какао-желе". Оно настолько сладкое, что может заменить сахарную пудру в большинстве рецептов шоколада.

Как изобрели новую рецептуру шоколада

Перед тем, как найти идеальную рецептуру, ученые сделали много проб и ошибок. Слишком большое количество какао-желе делало шоколад комками, а маловато - недостаточно сладким. В конце концов, команда остановилась на рецептуре, которая может содержать до 20% какао-желе, тогда продукт есть примерно столь же сладким как обычный черный шоколад. Такие результаты показали тестирование на "слепой вкус", которые проводились группой экспертов.

В новом шоколаде на 20% больше клетчатки и на 30% меньше насыщенных жиров, чем в среднем европейском черном шоколаде, что делает его более полезным.

Также эксперты заявляют, что новая рецептура поможет фермерам, выращивающим какао, зарабатывать больше на своих урожаях.

"Это значит, что фермеры могут не только продавать фасоль, но и высушивать сок из мякоти и эндокарпию, измельчать его в порошок и продавать его", - заявил главный автор исследования Ким Мишра.

Но прежде чем желе из какао-фруктов попадет на полки супермаркетов, пройдет еще некоторое время. Фермерам, выращивающим какао, понадобится оборудование для сушки материалов для изготовления желе, а производителям шоколада нужно включить новую процедуру в свои рабочие процессы.