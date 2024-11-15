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Больше никаких очередей. Google Maps добавляет новые функции, которые помогут вам в праздничный сезон

Пятница 15 ноября 2024 16:10
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Больше никаких очередей. Google Maps добавляет новые функции, которые помогут вам в праздничный сезон Захватывающее обновление Google Maps добавляет новые полезные функции (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google Maps получил довольно существенное обновление к праздникам, представив функцию поиска товаров в приложении, которая поможет пользователям находить определенные товары в близлежащих магазинах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Детали обновления

Новая функция позволяет покупателям искать электронику, товары для дома, продукты питания и подарки в последнюю минуту прямо в интерфейсе Карт.

Пользователи общественного транспорта теперь также могут получить доступ к отчетам о задержках, созданным пользователями, и улучшенной информации о станциях, включая подробные местоположения входов в метро и предложения альтернативных маршрутов.

Кроме того, для владельцев электромобилей приложение получило функцию синхронизации маршрутов с учетом остановок на зарядку, позволяющую пользователям отправлять свои запланированные маршруты напрямую на автомобили со встроенными картами Google.

В стремлении снизить праздничный стресс, Maps также улучшила свою функцию "Популярное время" с подробными прогнозами трафика и информацией о загруженности магазинов. Google рекомендует избегать пиковых часов движения, особенно с 13:00 до 16:00 в дни, предшествующие Рождеству.

Больше никаких очередей. Google Maps добавляет новые функции, которые помогут вам в праздничный сезонБольше никаких очередей. Google Maps добавляет новые функции, которые помогут вам в праздничный сезон

Новые функции Google Maps (фото: MacRumors)

Напомним, что Google Maps запускает новые функции для безопасности на дороге.

А еще мы писали про 5 причин, почему водители выбирают Waze вместо Google Maps.

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