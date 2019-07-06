Ревнує Лободу? У мережі обговорюють приїзд вокаліста Rammstein в Київ

Тілль Ліндеманн, який є солістом німецької рок-групи Rammstein і батьком молодшої доньки Світлани Лободи, прилетів до Києва, щоб з'ясувати стосунки з українською співачкою. Так вважають дописувачі репера Потапа, який виставив фото з Ліндеманном на своїй сторінці в Instagram.

Потап під фото з німецьким співаком тільки поставив хештег "honeymoon" ("медовий місяць"). Тілль на своїй сторінці в соцмережі також виклав таку ж фотографію і написав, що йому завжди приємно зустріти хороших друзів.

Потап і Тілль Ліндеманн (фото: instagram.com)

При цьому користувачі мережі вважають, що Ліндеманн раптово відвідав столицю України через ревнощі до Світлани Лободи, яка нещодавно показала поцілунки зі своїм бойфрендом хореографом і артистом балету Freedom Костянтином Гордієнком на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, вона зізнавалася в любові Гордієнко в Instagram, який на думку деяких, схожий на молодого Ліндеманна.

Скріншот з Instagram

Варто зазначити, що Лобода вже натякала на своє весілля. Один з постів в соцмережі вона підписала хештегом "поразамуж".

Нагадаємо, що Лобода зловила букет нареченої на весіллі своєї сестри. Це передвісник того, що 36-річна співачка незабаром повинна вийти заміж. Питання чи буде її новим чоловіком Костянтин Гордієнко залишається відкритим.

Раніше повідомлялося, що Лобода підігріла чутки про роман з російською зіркою Єгором Кридом пристрасним фото.