Рецепт смачної крем-пасти з авокадо за 5 хвилин: ідеальна закуска

Приготувати вдома смачну і ніжну закуску з авокадо не складе для вас труднощів. Таке блюдо порадує всіх.
Рецептом в Instagram поділився кулінар Євген Пономар.
Візьміть один стиглий авокадо і розімніть його виделкою. Збризніть його соком лимона, щоб він не потемнів. Три в'ялених томати середнього розміру наріжте дрібно і додайте до авокадо.
Також додайте туди подрібнений червоний лук і дві столові ложки вершкового сиру (краще брати Філадельфію). Добре перемішайте і додайте чорний перець.
Подавайте на грінках. Смачного!
Читайте також, найпростіший спосіб приготувати вдома чіабатту.