Рецепт смачної крем-пасти з авокадо за 5 хвилин: ідеальна закуска

Приготувати вдома смачну і ніжну закуску з авокадо не складе для вас труднощів. Таке блюдо порадує всіх.

Вам знадобляться такі продукти

Авокадо 1 шт

Лимон або лайм

В'ялені томати 3 шт

Червона цибуля 1/2 шт

Вершковий сир 2 ст. л

Чорний перець

Покроковий рецепт приготування

Візьміть один стиглий авокадо і розімніть його виделкою. Збризніть його соком лимона, щоб він не потемнів. Три в'ялених томати середнього розміру наріжте дрібно і додайте до авокадо.

Також додайте туди подрібнений червоний лук і дві столові ложки вершкового сиру (краще брати Філадельфію). Добре перемішайте і додайте чорний перець.

Подавайте на грінках. Смачного!