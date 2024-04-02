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Рецепт вкусной паски, которая тает во рту и долго не черствеет

Как приготовить паску, которая долго не будет черстветь (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Паска – традиционная выпечка на Пасху. Именно ее бережно выпекают, а затем с другими продуктами складывают в корзину и несут в церковь. Каждый повар хочет, чтобы паска как можно дольше оставалась свежей и не теряла вкусовых качеств. И выход есть - заварная паска, которая в меру сладкая и влажная, с легкой текстурой, тает во рту и долго не черствеет.

Как сделать паску, которая долго не будет черстветь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт "Смаколик".

Что вам понадобится

Для заварки:

  • Мука - 100 г
  • Кипяток - 250 мл

Для опары:

  • Сахар - 1 ст. ложки
  • Молоко - 250 мл
  • Дрожжи прессованные - 75 г

Для теста:

  • Сахар - 350 г
  • Желтки - 5 шт.
  • Яйца - 5 шт.
  • Ваниль - 1 ст. ложки
  • Соль - 0,5 ч. ложки
  • Куркума - 0,25 ч. ложки
  • Цедра 1 лимона
  • Мука - 1 кг
  • Масло растительное - 3 ст. ложки
  • Сливочное масло - 200 г

Дополнительно:

  • Мука - 1 ст. ложка
  • Сухофрукты (изюм, цукаты) – 250 г

Как приготовить паску, которая не черствеет

Сначала делаем заварку. Для этого муку заливаем крутым кипятком и перемешиваем до однородности. Когда заварка станет теплой, начинаем делать опару. В миску насыпаем сахар, заливаем теплым молоком и добавляем дрожжи. Перемешиваем до полного растворения.

К опаре добавляем заварку и перемешиваем. Если будут комочки - ничего страшного. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут.

Отдельно смешиваем сахар, яйца, желтки и ваниль. Взбиваем миксером до пышной белой массы. Добавляем к опаре. Также добавляем соль, куркуму и цедру. Взбиваем миксером до однородности.

Берем половину муки и смешиваем с полученной смесью. Перемешиваем, затем добавляем вторую половину муки и замешиваем тесто. Добавляем растительное масло и вымешиваем тесто еще 1-2 минуты.

Втираем в тесто масло и продолжаем замешивать. Оставляем тесто подходить на 60 минут в теплом месте. Через час делаем обминку для теста и оставляем подходить еще на 60 минут.

Снова делаем обминку для теста и оставляем еще на 10 минут подходить.

Сухофрукты заливаем крутым кипятком, высушиваем и смешиваем с мукой.

Смажьте поверхность и руки растительным маслом. На пласт теста выкладывайте сухофрукты и месите тесто, чтобы они равномерно расположились. Дайте тесту отдохнуть еще несколько минут.

Формируем паски и выкладываем в подготовленные формы. Накрываем пленкой и оставляем подходить еще на 60 минут.

Смазываем паски желтком и молоком. Ставим в духовку, разогретую до 170 градусов и выпекаем от 45 до 60 минут.

 

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