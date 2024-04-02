Рецепт вкусной паски, которая тает во рту и долго не черствеет

Паска – традиционная выпечка на Пасху. Именно ее бережно выпекают, а затем с другими продуктами складывают в корзину и несут в церковь. Каждый повар хочет, чтобы паска как можно дольше оставалась свежей и не теряла вкусовых качеств. И выход есть - заварная паска, которая в меру сладкая и влажная, с легкой текстурой, тает во рту и долго не черствеет.
Как сделать паску, которая долго не будет черстветь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт "Смаколик".
Для заварки:
Для опары:
Для теста:
Дополнительно:
Сначала делаем заварку. Для этого муку заливаем крутым кипятком и перемешиваем до однородности. Когда заварка станет теплой, начинаем делать опару. В миску насыпаем сахар, заливаем теплым молоком и добавляем дрожжи. Перемешиваем до полного растворения.
К опаре добавляем заварку и перемешиваем. Если будут комочки - ничего страшного. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут.
Отдельно смешиваем сахар, яйца, желтки и ваниль. Взбиваем миксером до пышной белой массы. Добавляем к опаре. Также добавляем соль, куркуму и цедру. Взбиваем миксером до однородности.
Берем половину муки и смешиваем с полученной смесью. Перемешиваем, затем добавляем вторую половину муки и замешиваем тесто. Добавляем растительное масло и вымешиваем тесто еще 1-2 минуты.
Втираем в тесто масло и продолжаем замешивать. Оставляем тесто подходить на 60 минут в теплом месте. Через час делаем обминку для теста и оставляем подходить еще на 60 минут.
Снова делаем обминку для теста и оставляем еще на 10 минут подходить.
Сухофрукты заливаем крутым кипятком, высушиваем и смешиваем с мукой.
Смажьте поверхность и руки растительным маслом. На пласт теста выкладывайте сухофрукты и месите тесто, чтобы они равномерно расположились. Дайте тесту отдохнуть еще несколько минут.
Формируем паски и выкладываем в подготовленные формы. Накрываем пленкой и оставляем подходить еще на 60 минут.
Смазываем паски желтком и молоком. Ставим в духовку, разогретую до 170 градусов и выпекаем от 45 до 60 минут.
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