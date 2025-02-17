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Рецепт утреннего коктейля с высоким содержанием белка, который вы будете готовить постоянно

Этот протеиновый коктейль - отличный способ начать свой день (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Хотите начать утро вкусно и полезно? Попробуйте белковый коктейль, который зарядит вас энергией, поможет поддержать мышцы и будет долго дарить ощущение сытости. Этот рецепт - настоящая находка для тех, кто ищет быстрый, питательный и вкусный способ начать день.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на EatingWell делится рецептом простого, но вкусного коктейля с высоким содержанием белка на завтрак.

"Белок - это невероятно важный макроэлемент, особенно когда мы говорим о завтраке. Он не только обеспечивает нас энергией, но и помогает нам дольше чувствовать себя сытыми", - рассказала диетолог Лорен Манакер.

Она лично регулярно готовит напиток, который позволяет получить 15 граммов белка и 49 граммов углеводов. Он идеально подходит особенно для "подпитки тела после утренней тренировки". При этом на приготовление этого коктейля уходит менее пяти минут.

Ингредиенты для протеинового коктейля на завтрак

  • 1,5 стакана соевого молока (без сахара)
  • 2 средних нарезанных банана
  • 1 стакан замороженной вишни без косточек
  • 1/2 стакана обезжиренного греческого йогурта
  • 2 столовые ложки натурального арахисового масла
  • 1 столовая ложка какао-порошка

Чтобы приготовить этот "чудо-напиток", просто смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции 1-2 минуты, постепенно увеличивая скорость от низкой до высокой. По желанию, добавьте несколько кубиков льда, если вы хотите, чтобы напиток был более холодным.
Бананы добавляют полезный вкус и витамины (фото: Freepik.com)

В данном коктейле соевое молоко, йогурт и арахисовое масло обеспечивают белок, бананы являются хорошим источником сложных углеводов, клетчатки и калия, а вишни - это антиоксидант и источник витамина С.

К слову, соевое молоко можно заменить миндальным. Однако оно содержит несколько меньше белка.

Диетолог также советует использовать замороженные фрукты. Они не только делают ваш напиток прохладным и освежающим, но и придают ему более густую консистенцию. Замороженные бананы, ягоды или манго - отличный выбор.

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