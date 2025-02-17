Рецепт утреннего коктейля с высоким содержанием белка, который вы будете готовить постоянно

"Белок - это невероятно важный макроэлемент, особенно когда мы говорим о завтраке. Он не только обеспечивает нас энергией, но и помогает нам дольше чувствовать себя сытыми", - рассказала диетолог Лорен Манакер.

Она лично регулярно готовит напиток, который позволяет получить 15 граммов белка и 49 граммов углеводов. Он идеально подходит особенно для "подпитки тела после утренней тренировки". При этом на приготовление этого коктейля уходит менее пяти минут.

Ингредиенты для протеинового коктейля на завтрак

1,5 стакана соевого молока (без сахара)

2 средних нарезанных банана

1 стакан замороженной вишни без косточек

1/2 стакана обезжиренного греческого йогурта

2 столовые ложки натурального арахисового масла

1 столовая ложка какао-порошка

Чтобы приготовить этот "чудо-напиток", просто смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции 1-2 минуты, постепенно увеличивая скорость от низкой до высокой. По желанию, добавьте несколько кубиков льда, если вы хотите, чтобы напиток был более холодным.

Бананы добавляют полезный вкус и витамины (фото: Freepik.com)

В данном коктейле соевое молоко, йогурт и арахисовое масло обеспечивают белок, бананы являются хорошим источником сложных углеводов, клетчатки и калия, а вишни - это антиоксидант и источник витамина С.

К слову, соевое молоко можно заменить миндальным. Однако оно содержит несколько меньше белка.

Диетолог также советует использовать замороженные фрукты. Они не только делают ваш напиток прохладным и освежающим, но и придают ему более густую консистенцию. Замороженные бананы, ягоды или манго - отличный выбор.