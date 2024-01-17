Рецепт приготовления вкусной домашней лапши: всего четыре ингредиента

Список ингредиентов

Многие думают, что домашнюю лапшу очень трудно готовить. Однако это очень легко и быстро. А результат приятно удивит.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

мука пшеничная - 250 г

яйца куриные - 2 шт.

водка - 1 ст.л

соль - 1/2 ч.л

Легкий способ приготовления

Сначала в просеянную муку добавьте два яйца, соль, водку и хорошо вымешайте тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут.

Затем посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте на ней тесто в тонкий пласт и оставьте на 15 минут подсохнуть.

После этого нарежьте тесто тонкими полосочками. Пересыпьте их мукой и оставьте на рабочей поверхности, чтобы подсохли. Только после этого можно варить домашнюю лапшу.

Слейте воду, добавьте к лапше сливочное или оливковое масло, специи или соус по вашему вкусу.

Рецепт приготовления лапша дома (скриншот)