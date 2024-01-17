Рецепт приготовления вкусной домашней лапши: всего четыре ингредиента

Вкусную домашнюю яичную лапшу не сравнить с приобретенной в магазине. Готовить ее дома несложно. Тесто же можно нарезать полосками желаемого размера.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Зефірка".
Многие думают, что домашнюю лапшу очень трудно готовить. Однако это очень легко и быстро. А результат приятно удивит.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала в просеянную муку добавьте два яйца, соль, водку и хорошо вымешайте тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут.
Затем посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте на ней тесто в тонкий пласт и оставьте на 15 минут подсохнуть.
После этого нарежьте тесто тонкими полосочками. Пересыпьте их мукой и оставьте на рабочей поверхности, чтобы подсохли. Только после этого можно варить домашнюю лапшу.
Слейте воду, добавьте к лапше сливочное или оливковое масло, специи или соус по вашему вкусу.
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