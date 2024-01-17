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Рецепт приготовления вкусной домашней лапши: всего четыре ингредиента

Рецепт приготовления макарон дома (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вкусную домашнюю яичную лапшу не сравнить с приобретенной в магазине. Готовить ее дома несложно. Тесто же можно нарезать полосками желаемого размера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Зефірка".

Список ингредиентов

Многие думают, что домашнюю лапшу очень трудно готовить. Однако это очень легко и быстро. А результат приятно удивит.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • мука пшеничная - 250 г
  • яйца куриные - 2 шт.
  • водка - 1 ст.л
  • соль - 1/2 ч.л

Легкий способ приготовления

Сначала в просеянную муку добавьте два яйца, соль, водку и хорошо вымешайте тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут.

Затем посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте на ней тесто в тонкий пласт и оставьте на 15 минут подсохнуть.

После этого нарежьте тесто тонкими полосочками. Пересыпьте их мукой и оставьте на рабочей поверхности, чтобы подсохли. Только после этого можно варить домашнюю лапшу.

Слейте воду, добавьте к лапше сливочное или оливковое масло, специи или соус по вашему вкусу.

Рецепт приготовления лапша дома (скриншот)

 

Ранее мы сообщали, как приготовить вкусные картофельные "лодочки" с грибами.

Также читайте о рецепте приготовления макарон с куриными сердечками.

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