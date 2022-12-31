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Рецепт омлета на завтрак от участника МастерШеф: понадобится всего 1 минута

Фото: Рецепт омлета от Николая Люлько (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготовить вкусный завтрак из яиц - очень легко. Французский омлет - прекрасное начало дня, ведь он очень богат белками, которые нам так необходимы.

Участник МастерШеф представил рецепт блюда всего за одну минуту на своей странице в Instagram.

Для омлета возьмите:

  • Свежие яйца
  • Сливочное масло
  • Соль.

Пошаговый рецепт приготовления

Разбейте в миску три яйца, подсолите их и взбейте ручным венчиком. На сковородку положите кусочек сливочного масла. Потом вылейте взбитую яичную массу. На сковородке постоянно помешивайте лопаткой яйца.

На вид у вас будет что-то похожее на скрембл. В конце остановитесь и не помешивайте. Подождите где-то 30 секунд и скрутите лопаткой яйца в рулет. У вас получится французский омлет. Приятного аппетита!

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