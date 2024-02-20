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Рецепт вкуснейшего манника. С таким пирогом и торта не нужно!

Рецепт манника (фото: freepik.com)
Автор: Иванна Пашкевич

Манник можно полюбить только за его простоту в приготовлении и доступность ингредиентов. В отличие от бисквита, он не требует такого же внимания, и не такой капризный, как дрожжевое тесто.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт из YouTube-канала Лилии Цвит рассказывает, как приготовить эту быструю и вкусную сладкую выпечку.

Что вам понадобится:

  • Кефир - 400 мл
  • Манка - 200 граммов
  • Масло растительное - 100 мл
  • Мука - 160 граммов
  • Сахар - 130 грамм
  • Ванильный сахар - 16 граммов
  • Разрыхлитель для теста - 2 чайные ложки
  • Яблоко - 3-4 шт.

Как готовить манник

Подготовьте форму размером 30х18х8 сантиметров.

Очистите яблоки от кожуры, удалите серединки и нарежьте их произвольными кусочками.

Для приготовления теста смешайте кефир (возможно заменить йогуртом или кислым молоком), сахар, масло и ванильный сахар.

Рецепт манника (фото: скриншот с видео)

Добавьте манку, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.

Рецепт манника (фото: скриншот с видео)

Добавьте нарезанные яблоки в тесто и перемешайте еще раз.

Рецепт манника (фото: скриншот с видео)

Переложите полученное тесто в форму, предварительно покрытую пергаментом для выпечки.

Рецепт манника (фото: скриншот с видео)

Разложите приготовленное тесто в форму и запекайте в духовке в течение 30-40 минут при температуре 170 градусов. После готовности выпечки, извлеките ее из формы, посыпьте сверху слоем сахарной пудры и нарежьте на порции.

Рецепт манника (фото: скриншот с видео)

Приятного аппетита!

 

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