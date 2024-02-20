Рецепт вкуснейшего манника. С таким пирогом и торта не нужно!

Манник можно полюбить только за его простоту в приготовлении и доступность ингредиентов. В отличие от бисквита, он не требует такого же внимания, и не такой капризный, как дрожжевое тесто.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт из YouTube-канала Лилии Цвит рассказывает, как приготовить эту быструю и вкусную сладкую выпечку.
Подготовьте форму размером 30х18х8 сантиметров.
Очистите яблоки от кожуры, удалите серединки и нарежьте их произвольными кусочками.
Для приготовления теста смешайте кефир (возможно заменить йогуртом или кислым молоком), сахар, масло и ванильный сахар.
Рецепт манника (фото: скриншот с видео)
Добавьте манку, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.
Рецепт манника (фото: скриншот с видео)
Добавьте нарезанные яблоки в тесто и перемешайте еще раз.
Рецепт манника (фото: скриншот с видео)
Переложите полученное тесто в форму, предварительно покрытую пергаментом для выпечки.
Рецепт манника (фото: скриншот с видео)
Разложите приготовленное тесто в форму и запекайте в духовке в течение 30-40 минут при температуре 170 градусов. После готовности выпечки, извлеките ее из формы, посыпьте сверху слоем сахарной пудры и нарежьте на порции.
Рецепт манника (фото: скриншот с видео)
Приятного аппетита!
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