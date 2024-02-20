Рецепт вкуснейшего манника. С таким пирогом и торта не нужно!

Что вам понадобится:

Кефир - 400 мл

Манка - 200 граммов

Масло растительное - 100 мл

Мука - 160 граммов

Сахар - 130 грамм

Ванильный сахар - 16 граммов

Разрыхлитель для теста - 2 чайные ложки

Яблоко - 3-4 шт.

Как готовить манник

Подготовьте форму размером 30х18х8 сантиметров.

Очистите яблоки от кожуры, удалите серединки и нарежьте их произвольными кусочками.

Для приготовления теста смешайте кефир (возможно заменить йогуртом или кислым молоком), сахар, масло и ванильный сахар.

Рецепт манника (фото: скриншот с видео)

Добавьте манку, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.

Рецепт манника (фото: скриншот с видео)

Добавьте нарезанные яблоки в тесто и перемешайте еще раз.

Рецепт манника (фото: скриншот с видео)

Переложите полученное тесто в форму, предварительно покрытую пергаментом для выпечки.

Рецепт манника (фото: скриншот с видео)

Разложите приготовленное тесто в форму и запекайте в духовке в течение 30-40 минут при температуре 170 градусов. После готовности выпечки, извлеките ее из формы, посыпьте сверху слоем сахарной пудры и нарежьте на порции.

Рецепт манника (фото: скриншот с видео)

Приятного аппетита!