У трех знаков Зодиака закончатся тяжелые времена. Карты Таро сулят им поцелуй удачи
В эту пятницу, 11 октября, представители трех знаков Зодиака могут начать новый и очень важный этап. Их жизнь изменится к лучшему, Таро-гороскоп сулит им особый и редкий шанс.
Каким знакам Зодиака очень повезет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tarot.
Лев
В пятницу вы можете избавиться от сомнений и наконец-то решить, что делать дальше. Однако карты Таро предупреждают о том, что в этот день вам придется сделать непростой выбор. На чаше весов окажутся ваши отношения с родственниками и ваши мечты.
Подумайте, что для вас важнее. Вы не обязаны сжигать мосты и полностью отказываться от всего, что так любите. Важно лишь расставить приоритеты так, чтобы ваши желания оказались на первом месте.
Скорпион
В этот день вы получите шанс избавиться от неудач и проблем. Трудные времена заканчиваются, ваша жизнь наполнится чудесами и новыми чувствами. Не бойтесь, вам ничего не грозит.
Проведите время с друзьями, в компании тех, кому вы доверяете, встречать начало новой жизни куда приятнее. Карты Таро сулят вам день чудес.
Телец
В пятницу настанет время перемен, вы сможете получить желаемое и начать жизнь с чистого листа. Плохие времена останутся в прошлом, все изменится очень быстро.
Однако внимательно слушайте все, что вам говорят. Ценная информация, которой с вами поделятся в этот день, пригодится уже на днях. А потому эта пятница - день, когда вас поцелует удача.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, как определить свой знак по Китайскому гороскопу.
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