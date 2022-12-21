Начало года будет сложным для нескольких знаков Зодиака: кого ждет непростой январь

Гороскоп на январь 2023 года обещает некоторые сложности представителям зодиакального созвездия. Причиной такой ситуации станут сразу три ретроградные планеты. Марс до 12 января, Меркурий - до 18 января и Уран - до 22 января.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых январь 2023 станет очень непростым периодом. Об этом информирует Sante Plus.

Рак

Первые недели года станут для Раков не особо приятными, и настроение будет подавленным. Возможно, их ждет предательство со стороны близких. Это приведет к разочарованию и желанию уединиться.

Также Раки будут грустить из-за финансовых проблем, тем более, что нужно будет погасить какие-то долги именно в январе. Это истощит все силы и эмоции.

Чтобы пережить этот период, Ракам стоит обратиться за помощью к друзьям. Нужно дать волю своим эмоциям и перетерпеть трудности - потом точно наступят лучшие дни.

Стрелец

Стрельцы будут в январе на пике своей славы. Единственное, что будет омрачать их жизнь - это любовь. Возможны эмоциональные переживания, одиночество. Представители этого знака будут чувствовать себя одиноко и при этом желания общаться с людьми у них не будет.

Между влюбленными станет темно и холодно, и некоторые союзы могут разрушиться. Астрологи рекомендуют свои переживания вылить на бумагу, чтобы справиться. Этот способ помогает лучше разобраться в ситуации и вылить боль.

Кроме того, Стрельцам придется научиться справляться с гневом, так как из-за него могут быть проблемы в общении.

Рыбы

Эмоциональным Рыбам в январе 2023 придется несладко. Может пострадать профессиональная сфера и карьера. Самая большая ошибка, которую могут допустить представители этого знака - изолировать себя от общества.

Чтобы вернуть себе беззаботность и хорошее расположение духа, нужно окружить себя заботливыми и любящими друзьями.