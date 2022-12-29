Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: какие изменения ждут человечество
С 29 декабря по 18 января Меркурий уйдёт в ретроградное движение, то есть он будет разворачиваться против часовой стрелки. Атмосфера, которая образуется в результате, очень тяжелая и удручающая для людей.
Каких изменений ждать от Меркурия - подробнее читайте в материале Styler.
Что принесет Меркурий
Ретроградность Меркурия пройдет в знаке Козерога. Это знак достижения, ответственности и структуры. В нем Меркурий заставит просмотреть свои профессиональные и финансовые планы, обсудить дальнейшие карьерные шаги.
В этот период также часто могут происходить компьютерные сбои, потеря информации, важных данных, проблемы со связью.
Самое сильное влияние Меркурия ощутят Близнецы и Дева, ведь именно он руководит этими знаками. Также планета имеет статус в Стрельце и Рыбах, что отразится на их жизни. Представители этих знаков столкнутся с непониманием окружения, возникнут трудности в делах.
Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 19 января включительно (фото: pixabay.com)
Прогноз по датам
29 декабря Меркурий и Венера объединятся, и этот день станет благоприятным для решения финансовых вопросов, возвращения долгов и получения денежных компенсаций.
Сегодня также отлично решить все ссоры и войти в Новый год без них. А еще можно написать давним друзьям или даже бывшим партнерам, чтобы вернуть отношения, если вы в этом нуждаетесь.
До 31 декабря у вас будут все для того, чтобы закрыть все вопросы во взаимоотношениях с людьми. Это касается тех, с кем вы хотите прекратить общение. Займитесь бытовыми делами, если чувствуете, что голову занимают тревожные мысли.
Со 2 января легче решаются вопросы, где нужно чувство интуиции. Отлично будет идти творческая деятельность, ведь в воздухе будет бурлить вдохновение. Если вы студент, повторяйте изученный материал и готовьтесь к обучению.
В этот период могу происходить много ссор (фото: Freepik)
7 января очень вероятно обнародование тайной информации. В этот день скорее будут распространяться фейки. Люди вокруг могут неправильно понимать реплики или шутки друг друга и воспринимать их как обиду.
9 января следует завершать уже начатые проекты. Особенно хорошо уделите внимание тем, которые вы давно забросили. Займитесь работой, не требующей скорости. Также проверьте все документы, связанные с расходами. Меркурий прогнозирует высокий уровень внимательности к деталям.
До 13 января категорически не рекомендуем браться за какие-нибудь начинания. Лучше уделить больше внимания текущим делам, в противном случае возникнут помехи или задержки. Это также не лучшее время для подписания важных бумаг. Тщательно проверяйте все условия, если все же должны это сделать.
Общие рекомендации
- Не берите близко к сердцу, если не успели сделать к Новому году все, что планировали. Ретроградный Меркурий не способствует быстрому разрешению.
- В последние дни декабря 2022 года избавьтесь от ненужных вещей, чтобы очистить свою жизнь и пространство.
- Составьте список целей на следующий год, но будьте готовы, что до 19 января их придется просматривать
- Можно приобрести или продать уже используемые автомобили, средства связи, технику и оборудование.
- Не покупайте новые вещи, особенно новую компьютерную и офисную технику.
Раньше мы рассказывали, что принесет год Кролика представителям этого знака.
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