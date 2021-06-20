Ресторанна піца вдома: як легко і швидко приготувати правильний соус

Соус є невід'ємним компонентом піци. Найчастіше для цього використовують магазинний кетчуп, але є й інші способи, завдяки яким страва вийде не гірше, ніж в італійському ресторані.
Як приготувати правильний соус для піци нам розповів бренд-шеф мережі СушіХата Андрій Архипенко на своєму YouTube каналі.
Вода - 0,25 л
Кетчуп - 0,5 кг
Цукор - 4 ст. л.
Сіль - 0,5 ст. л.
Орегано - 5 г
Змішуємо кетчуп і воду в каструлі і ставимо варитися на маленький вогонь.
Потім додаємо 4 ст. л. цукру, перемішуємо і чекаємо до кипіння.
Як тільки соус закипів, додаємо 0,5 ст. л. солі і 5 г орегано (одна щіпка), але можна більше або менше (орієнтуйтеся на смак), добре перемішуємо і даємо покипіти ще хвилину - півтори.
Після того як соус закипів, вимикаємо, даємо йому охолонути і він готовий до використання.
Нанесіть кілька ложок соусу на розкатаний корж, додайте потрібні компоненти і ви відчуєте справжній смак італійської піци вдома. Смачного!
Відео: Як приготувати соус для піци вдома
Рані шеф-кухар також поділився секретом ідеального тіста для піци, завдяки якому італійська страва вийде як в ресторані.
Також Андрій розповів, як правильно зварити рис для суші.