У ресторані Києва сталася бійка і поножовщина: у всьому винні ревнощі (відео)

Бійка в ресторані Києва (Колаж РБК-Україна)

У ресторані Papa Nico чоловік побив жінку на очах у відвідувачів і схопився за ніж

В Голосіївському районі Києва, в ресторані Papa Nico стався конфлікт на грунті ревнощів – чоловік почав бити свою дружину прямо на очах у відвідувачів, а потім схопився за столовий ніж.

Як повідомив "Інформатор", інцидент у ресторані стався ввечері в четвер, 19 вересня. У закладі відпочивала компанія з двох чоловіків та двох жінок, з ними було також двоє дітей. Попередньо, це були батьки дітей, а також їх опікуни. Одна з пар була в стані сильного алкогольного сп'яніння і в якийсь момент вони почали вести себе агресивно і неадекватно.

Конфлікт в Papa Nico (Фото: Інформатор)

Жінка приревнувала свого супутника до іншої жінки, і вони почали конфліктувати прямо в ресторані. Чоловік в ході сварки наніс жінці кілька ударів, і за неї заступився ще один учасник компанії. Тоді розгніваний чоловік схопився за столовий ніж і почав погрожувати всім присутнім.

Адміністрація ресторану відреагувала на конфлікт і натиснула тривожну кнопку. На місце події прибули співробітники охоронної компанії.

Бійка в Papa Nico (Відео: YouTube/Інформатор)

Дебошира змогли заспокоїти лише з застосуванням фізичної сили, а після цього – викликали поліцію. Частина компанії разом з дітьми покинула ресторан, а побита дружина раптово встала на бік свого коханого і почала кидатися на охорону і знімальну групу. В результаті – герої скандалу постраждали, а решта присутніх відбулися переляком.

Неадекватного чоловік передали патрульній поліції для з'ясування всіх обставин.