Вирішила підзаробити: шахрайка обдурила дітей-гімнастів на 105 тисяч (фото)

Директор фейкової фірми в Києві обдурила дітей-гімнастів на 105 тисяч гривень. В результаті туристичної афери постраждали 22 сім'ї. Туристичне агентство називалося "Доміно Тур-7", в ньому і "працювала" шахрайка, яка запропонувала забронювати дітям-гімнастам квитки в Афіни за привабливою ціною.

У фірму звернулися члени спортивного клубу "Гранд Ритміка", які збиралися в табір у Афінах. Вони віддали гроші за квитки на літак жінці-агенту, але в результаті ніхто нікуди не полетів і фінанси не повернув. Про це пишуть "Факти".

Діти повинні були відлетіти в липні 2018 року, а гроші передали ще в березні того ж року.

"Коли я віддала турагенту гроші (105 тисяч гривень), вона пообіцяла, що надішле квитки найближчим часом. Але не зробила цього. Потім сказала, що авіакомпанія нібито робить виписку групових квитків тільки за місяць до вильоту. Але і тоді квитки я не отримала. Директор турагентства запевняла, що все в порядку. Сказала, що зараз надіслати нічого не може, тому що вона нібито пішла з цієї турфірми. Але пообіцяла, що на нас це ніяк не відіб'ється: мовляв, нашим замовленням все одно займається тільки вона і доведе справу до кінця", - розповіла тренер гімнасток.

Фото: Шахрайка зараз під домашнім арештом (fakty.ua)

Кожен раз, коли тренер дзвонила аферистці, дізнатися, коли будуть квитки, та знаходила масу відмовок, а потім і зовсім перестала брати трубку. Коли ж настав день вильоту, шахрайка збрехала, що авіакомпанія видалила бронь. В результаті, діти не відлетіли в табір, а хитра шахрайка зникла.

Після цього інциденту сторінка турфірми все ще продовжувала існувати в соцмережах, але 17 липня 2019 року, аферистку затримали. 18 липня Оболонський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

"У тому, що сталося, вона звинуватила... нас. Заявила, що я, виявляється, заважала їй своїми нескінченними дзвінками і проханнями. Потім сказала, що гроші поверне, але через тиждень. Ще через тиждень стала говорити, що віддасть через два-три дні. І кожен раз одне і те ж: "якби у мене були гроші, я б їх повернула. Але зараз їх немає". Останній раз ми з нею переписувалися в березні 2019 року. Нічого не змінилося, все ті ж відмовки", - підсумувала тренер гімнасток.

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Також ми повідомляли, що ПриватБанк попереджає своїх клієнтів про те, що вони можуть виявитися жертвою шахраїв в соціальних мережах.