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Репера Тіматі помітили в Греції з українською моделлю

Автор: Роман Мирончук

Тіматі зараз перебуває на відпочинку в Греції. При цьому його помітили в компанії української моделі Саші Доні. Спочатку вони приховували свої стосунки, але тепер їх сфотографували разом. До того ж пара публікує спільні фото у себе в Instagram, правда поки без облич.

38-річний Тіматі і 20-річна Саша Доні знаходяться на грецькому острові Міконос.

Тіматі і Саша Доні в Греції (фото: Telegram-канал "PEOPLETALK")

Українка опублікувала фото, на якому стоїть з чоловіком. По його сорочці і тату на руках видно, що це російський репер.

Скріншот з Instagram

Що відомо про Сашу Доні

Дівчина з Чернігова, але в даний момент живе в Києві. Вона займалася художньо гімнастикою, тому може похвалитися підтягнутою фігурою і хорошою розтяжкою, яку не соромиться демонструвати в мережі.

Варто зазначити, що колишня дівчина Тіматі і мати його семирічної дочки Аліси, російська модель Олена Шишкова прокоментувала фото Саші. Вона поставила смайлик у вигляді вогню.

Скріншот з Instagram

У мережі Українки багато відвертих знімків. На її Instagram підписано 94,7 тисяч осіб.

Саша Доні (фото: instagram.com/sashadony)

Нагадаємо, українська модель Анжеліка Срабьянц випала з балкона в Стамбулі після сварки з бойфрендом-турком Бураком Ерджаном. Коли приїхала швидка допомога вона ще була жива, але по дорозі в лікарню померла.

Ми також писали про те, що українська модель Єлизавета Карибська полонила серце знаменитого футболіста Сергена Ялчина.

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ГреціяТимати