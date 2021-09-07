Репера Тіматі помітили в Греції з українською моделлю

Тіматі зараз перебуває на відпочинку в Греції. При цьому його помітили в компанії української моделі Саші Доні. Спочатку вони приховували свої стосунки, але тепер їх сфотографували разом. До того ж пара публікує спільні фото у себе в Instagram, правда поки без облич.
38-річний Тіматі і 20-річна Саша Доні знаходяться на грецькому острові Міконос.
Тіматі і Саша Доні в Греції (фото: Telegram-канал "PEOPLETALK")
Українка опублікувала фото, на якому стоїть з чоловіком. По його сорочці і тату на руках видно, що це російський репер.
Скріншот з Instagram
Дівчина з Чернігова, але в даний момент живе в Києві. Вона займалася художньо гімнастикою, тому може похвалитися підтягнутою фігурою і хорошою розтяжкою, яку не соромиться демонструвати в мережі.
Варто зазначити, що колишня дівчина Тіматі і мати його семирічної дочки Аліси, російська модель Олена Шишкова прокоментувала фото Саші. Вона поставила смайлик у вигляді вогню.
Скріншот з Instagram
У мережі Українки багато відвертих знімків. На її Instagram підписано 94,7 тисяч осіб.
Саша Доні (фото: instagram.com/sashadony)
Нагадаємо, українська модель Анжеліка Срабьянц випала з балкона в Стамбулі після сварки з бойфрендом-турком Бураком Ерджаном. Коли приїхала швидка допомога вона ще була жива, але по дорозі в лікарню померла.
Ми також писали про те, що українська модель Єлизавета Карибська полонила серце знаменитого футболіста Сергена Ялчина.