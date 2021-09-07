Репера Тіматі помітили в Греції з українською моделлю

Тіматі і Саша Доні в Греції (фото: Telegram-канал "PEOPLETALK")

Українка опублікувала фото, на якому стоїть з чоловіком. По його сорочці і тату на руках видно, що це російський репер.

Скріншот з Instagram

Що відомо про Сашу Доні

Дівчина з Чернігова, але в даний момент живе в Києві. Вона займалася художньо гімнастикою, тому може похвалитися підтягнутою фігурою і хорошою розтяжкою, яку не соромиться демонструвати в мережі.

Варто зазначити, що колишня дівчина Тіматі і мати його семирічної дочки Аліси, російська модель Олена Шишкова прокоментувала фото Саші. Вона поставила смайлик у вигляді вогню.

Скріншот з Instagram

У мережі Українки багато відвертих знімків. На її Instagram підписано 94,7 тисяч осіб.

Саша Доні (фото: instagram.com/sashadony)