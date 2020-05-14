Репер Гуф похвалився відкриттям магазину в Києві та зібрався в Україну з концертами

Російський реп-виконавець Гуф (Олексій Долматов) відкриває в Києві магазин одягу власного бренду LUGANG. 40-річний музикант, якому заборонено в'їзд в Україну через концертну діяльність на території окупованого Криму, також анонсував всеукраїнський тур.

Guf опублікував у своєму Instagram відео з піснею, в якій розповів про роботу магазину на вулиці Пирогова в Києві.

"Зараз магазин працює онлайн, але, щойно закінчиться карантин, магазин відкриється, і ви зможете познайомитися з брендом і бути на стилі", - написав скандальний артист в пості.

Ролик можна переглянути за цим посиланням.

У магазині продаються футболки, худі та анораки з колекції Гуфа з фірмовим принтом у вигляді лінії - контуру сталінських висоток у центрі Москви. На сторінці українського представника бренду в Instagram вказані ціни на вироби: помаранчевий анорак і чорні худі продають по 1870 грн, чорний світшот за 1450 грн, футболки за 1200 грн тощо.

Олексій Долматов також зібрався з концертами в Україну і має намір виступити у 8 містах.

Втім, ще в 2016 році активісти написали звернення в СБУ про концертної діяльності Гуфе в окупованому Криму в 2015-му, після чого послідувала заборона на його в'їзд в Україну.

Також артиста в 2017 році внесли в "чорний список" на сайті "Миротворець".

У 2018-му році з російським репером сталася ще одна неприємність - Долматова побили в одному з московських нічних клубів після виступу на корпоративі на честь дня народження 13-річного VIP-школяра Слави Сосіна.