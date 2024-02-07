Почему ремонт метро в Киеве может затянуться: городской эксперт назвал неожиданную причину

В начале декабря 2023 в Киеве на ремонт закрыли шесть станций метро синей ветки. Работы обещают завершить через полгода, однако эксперты выражают сомнение, что за это время удастся качественно выполнить задание.
Таким мнением поделился бывший генеральный директор ВДНХ, а также основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов в интервью РБК-Украина (проект Styler).
В январе 2024 года Бахматов в эфире "Єдиних новин" заявил, что строительство нового тоннеля может занять до пяти лет.
"Пару недель назад появилось мнение эксперта, что нет денег на ремонт Демеевки. И где взять деньги в следующем бюджете тоже непонятно. С учетом коррупции мы не понимаем, кто и как сможет это построить", - объясняет он свои слова.
Но при этом добавляет, что ремонтировать старый туннель - нерентабельно, поскольку он уже не может быть в эксплуатации.
"Она уже не выдержала. По пробкам нам осталось опередить разве что Стамбул, и мы уже на дне. Это чувствуют наши кошельки. Когда мы стоим в пробках, мы не можем ни заработать денег, ни проводить время с семьей, например", - сказал эксперт.
Добавим, что, по словам Максима Бахматова, Киев занимает третье место в мире в рейтинге городов с пробками. Первое и второе места занимают Стамбул и Москва соответственно. Однако разница заключается в том, что там количество населения составляет более 30 миллионов человек, а в столице - в 10 раз меньше.
Напомним, что с 8 декабря 2023 года в Киеве закрыли на ремонт шесть станций метро по синей ветке - от "Демеевской" до "Теремков". Причиной остановки курсирования поездов является ремонт в перегонном тоннеле.
Ранее депутат Киевского горсовета Тарас Козак заявлял, что сроки восстановления эксплуатации - начало июня.
"Смета ремонтных работ пока неизвестна, будет приниматься после окончания экспертиз и согласования проекта. Пока открыт вопрос, за чей счет будет произведен ремонт", - сообщил депутат Киевсовета.
Ранее Максим Бахматов объяснил, зачем Киеву станции метро на Виноградарь и Троещину.
Читайте также, сколько должен стоит проезд в Киеве по оптимальным расценкам.