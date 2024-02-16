Ремнем для профилактики. Почему в СССР так часто били детей и как это повлияло на целые поколения

Почему в СССР часто били детей

Раньше, еще в ХХ веке, существовали два основных принципа воспитания детей:

через страх

через авторитет

Отсюда и наказание ремнем, который стал "инструментом" для поддержания влияния - физического, морального, психологического.

Стоит отметить, что подобный процесс касался и взрослых, ведь советский режим по сути запугивал своих граждан увольнениями, партийными сборами, штрафами, выговорами и т.д.

Гражданам с детства "прививали" страх наказания, страх неудачи, страх порицания.

"Даже за тунеядство (дармоедство) также была какая-то мера наказания. Поэтому это выстраивалось на уровне Союза, на уровне системы, на уровне семьи", - отметила эксперт.

Старшее поколение не имело свободного доступа к информации о воспитании детей, потому что интернета не было. Можно было только почитать газеты или редкие статьи в журналах.

Даже люди, родившиеся незадолго до обретения Украиной независимости, могли страдать из-за "советского менталитета" родителей.

"Психологов вообще не было. Только в 2000-х годах начали появляться первые психотерапевты - несколько специалистов на миллион человек", - уточнила пани Богдана.

Жесткая цензура и отсутствие доступа к открытой информации оказывали существенное влияние на людей (иллюстративное фото: pixabay.com)

Почему для "наказания" родители выбирали ремень

В советское время, как и сейчас, родители пытались передать детям любой собственный опыт - домашний, хозяйственный, профессиональный и т.д. При этом у большого количества взрослых не было достаточного времени для воспитания детей в том смысле, как мы понимаем его сегодня.

Дети в основном принадлежали сами себе. А для "воспитания" родители могли применять силу.

Ремень, по мнению психолога, мог стать объектом физического наказания из-за того, что был всегда "под рукой". Особенно у мужчин (женщины носили этот элемент гардероба гораздо реже), которые "воспитывали" детей с учетом общепринятых тогда норм и понимания.

Именно поэтому он становился "средством воздействия через страх".

"И он висел на видном месте. Так, чтобы было видно. Чтобы ребенок видел это "средство". Преимущественно им больше пугали - как возможностью наказания", - отметила Янкив.

Ремень у мужчин - почти всегда "под рукой" (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как это повлияло на целые поколения

Физическое избиение как наказание могло существенно влиять на детей и изменять их мировосприятие и ощущение собственного "Я".

"Все, что происходит в семейной системе, напрямую влияет на индивидуальность ребенка и его личность. Кто-то "ломается" - становится неуверенным и жертвенным по жизни... Это может прослеживаться и в школе, и в институте, и в браке", - рассказала психотерапевт.

Она отметила, что это - не тип поведения, а скорее личностная черта, формируемая из низкой самооценки, самоценности, неуверенности, страхов, фобий и т.д.

Насилие или регулярные избиения в детстве могут также привести к вытеснению телесных ощущений.

"Когда есть такая астения телесная, что у человека даже пропадает чувство собственного тела. Это может проявляться и в сексуальном плане, и в прикосновениях, и в объятиях... Личность начинает все меньше и меньше контактировать с другими... Или наоборот - не чувствует меры (когда слишком частые или сильные физические прикосновения вызывают дискомфорт у других)", - объяснила психолог.

В то же время иные люди на фоне регулярных физических наказаний могли, наоборот, стать сильнее и преследовать цель воспитывать собственных детей совершенно иначе - без ремня или других проявлений насилия.

Здесь опасным моментом может стать вседозволенность - когда родители, учитывая собственный негативный детский опыт, разрешают своим чадам абсолютно все. Тогда ребенок не чувствует границ и может превратиться в антисоциального подростка, склонного к криминальным проступкам.

Примером людей, произрастающих в атмосфере вседозволенности, могут быть также некоторые представители так называемой "золотой молодежи".

В общей сложности, по словам эксперта, около 70% людей на нашей планете переносят полученный в детстве опыт на собственных детей. Исходя из этого, по "антисценарию" живут в дальнейшем только 30% населения Земли.

Для настоящего счастья много не нужно (иллюстративное фото: pixabay.com)

Могут ли родители бить детей

Современное общество имеет доступ к большим объемам информации. Мы рассказываем своим детям о правах, свободах и обязанностях - они знают, что такие понятия существуют, и живут согласно им.

Учитывая это, стоит помнить - чтобы воспитать послушного и хорошего ребенка, не обязательно его бить или, наоборот, заваливать подарками.

По словам Богданы Янкив, лучшее воспитание:

собственный пример - ведь ребенок буквально "отзеркаливает" все то, что видит дома и в отношениях родителей

уделение времени и внимания - ведь каждому ребенку нужно чувствовать себя важным и любимым

понимание детских потребностей - ведь ребенку важно знать, что взрослый может его поддержать, выслушать и услышать

совместное формирование обязанностей для всех членов семьи согласно возрасту, индивидуальным или физическим возможностям - ведь это учит ответственности и создает "рамки", которых ребенку лучше придерживаться (например, если он не польет цветы - они увянут и т.д.)

"Самая устойчивая нейрональная связь формируется в длительных близких отношениях. Это опыт, который очень сложно изменить", - подчеркнула эксперт.

Учитывая это, детям нужна любовь родителей и их адекватная забота с самого детства, а не избиения или другие физические наказания.

В то же время следует помнить, что у взрослых есть собственные эмоции и переживания, они могут уставать и быть в плохом настроении.

"Поэтому если что-то произошло экстраординарное... Раз в пол года или в год - шлепнуть по попе ребенка или потрясти... Это имеет место. Ведь все мы люди. Однако это - не о регулярности", - подытожила психолог.