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Яремчук поставив на місце російських журналістів: "буду говорити тільки українською"

Автор: Анна Шиканова

Український футболіст, гравець збірної України Роман Яремчук відмовився давати відеоінтерв'ю російському виданню після матчу 3-го раунду кваліфікації ЛЧ проти Спартака.

Про це розповів російський спортивний журналіст Максим Алланазаров на своїй сторінці в Facebook Telegram.

Український форвард готовий був говорити на камеру і дати інтерв'ю для російського видання "Спорт-Експрес", але за однієї умови – він буде говорити на камеру тільки українською мовою.

"Вчора після гри вдалося проникнути до автобуса Бенфіки та трохи поговорити з Романом Яремчуком. Місцеві копи увійшли в становище і не стали мене утискати. Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", - зізнався російський журналіст.

Варто відзначити, що Роман Яремчук напередодні успішно дебютував у складі португальської "Бенфіки".

Він зіграв у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського "Спартака". На поле Яремчук вийшов на 64-ій хвилині матчу і в компенсований час поставив крапку в матчі. Він пробивав по воротах, м'яч потрапив спочатку в ногу одного гравця "Спартака", а потім в іншого і в підсумку залетів у сітку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що футболісти збірної почали говорити українською після "мовного скандалу".

А також ми розповідали про те, що Ніцой після "мовного скандалу" зізналася, що фанатіє від нашої збірної.

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Футбол