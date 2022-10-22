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Ректор Киевского университета им. Гринченко умер от огнестрельного ранения: подробности

Фото: Виктор Огневьюк (facebook.com/UAMON)
Автор: Светлана Мащенко

21 октября стало известно о внезапной смерти Виктора Огневьюка, ректора Киевского университета имени Бориса Гринченко. Теперь же в полиции назвали вероятную причину смерти главы вуза.

Об этом пишет Укринформ.

По словам спикера полиции Киевской области Ирины Прянишниковой, главная версия полиции сейчас - это самоубийство.

"Тело направлено на судмедэкспертизу... Пока мы рассматриваем одну из главных версий - это самоубийство. По крайней мере, все обстоятельства данного события говорят это", - отметила она.

Она добавила, что 21 октября около 10 утра в правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии. Смерть Виктора Александровича наступила не сразу, его пытались спасти, но не смогли.

Прянишникова уточнила, что умер ректор в результате ранения из огнестрельного оружия , добавив, что больше деталей будет известно впоследствии.

Фото: Виктор Огневьюк был большим патриотом (facebook.com/viktor.ogneviuk)

Виктор Огневьюк – доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии педагогических наук Украины. В октябре 2007 стал ректором университета имени Гринченко.

За 15 лет ректорства Огневьюка университет заметно вырос в рейтингах по многим критериям: увеличилось количество абитуриентов и студентов, добавили новые специальности.

Читайте также, каков был Виктор Огневьюк, которого любили все студенты.

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