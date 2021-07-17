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З'явилися подробиці та фото з місця аварії вертольота у Миколаївській області

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Субота 17 липня 2021 09:34
З'явилися подробиці та фото з місця аварії вертольота у Миколаївській області Фото: в Миколаївській області розбився Мі-2 (mk.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Вертольот Мі-2, який зазнав аварії у Миколаївській області, належав приватному агропідприємству. Він впав на полі поблизу села Зайцеве Новоодеської територіальної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Для встановлення обставин надзвичайно ситуації додатково залучено оперативну групу ГУ ДСНС України у Миколаївській області та співробітників поліції.

Про причини аварії вертольота поки не повідомляють.

Фото: місце аварії Мі-2 (mk.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, аварія сталася близько 6 години ранку 17 липня. Під час польоту в гелікоптері Mi-2 знаходилось дві людини, які внаслідок авіакатастрофи загинули.

Пожежу, яка становила 6 кв. м вогнеборці о 06:15 локалізували та о 06:35 - ліквідували.

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