Вартість борщу в Україні за останній рік зросла більш ніж на 30%
Порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, обійдеться в 80,92 грн. У порівнянні з лютим 2021 року ціна зросла більше ніж на 30%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс ефективного регулювання (BRDO).
Всі інгредієнти борщу за рік подорожчали в різній мірі: від незначних 5% до істотних 284,4%.
Найбільше зросли ціни на овочі. У порівнянні з лютим 2021 року, більш ніж вдвічі зросли ціни на буряк та моркву і майже в чотири рази - ціна капусти.
Єдиний овоч, ціна якого зросла неістотно - картопля (+5,05%). Також не так сильно подорожчали свинина (+12,03%) та сметана (+8,78%).
Нагадаємо, середні ціни на продукти харчування в січні 2022 року у порівнянні з січнем минулого року зросли 14,5%. Це вище загальної інфляції, яка склала 10,0%.
За даними Держстату, серед продуктів найбільше подорожчали: соняшникова олія - на 34,2 %, овочі - на 27,5%, цукор - на 22,8% і хліб - на 19,6%.