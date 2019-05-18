Рідко помиляються: у Google назвали переможця Євробачення 2019

Євробачення 2019 - Google назвав переможця (фото: facebook.com/EurovisionSongContest)

Букмекери на Євробачення 2019 ще до початку конкурсу стали робити прогнози

Євробачення 2019 вже почалося. З кожним днем прогнози букмекерів змінюються. Google склав рейтинг учасників пісенного конкурсу Євробачення 2019 на основі запитів користувачів пошукової системи. Рейтинг опубліковано в Google Trends.

"Якщо б країни нараховували бали на основі пошукової активності для конкурсантів інших країн, використовуючи знамениту 12-бальну систему голосування Євробачення, рейтинг виглядав би так: 1 місце – Франція, 2 місце – Ісландія, 3 місце - Росія", - йдеться в повідомленні.

У п'ятірку також увійшли виконавці з Нідерландів та Білорусі. На останньому місці по запитах - Ізраїль.

Євробачення 2019 - Google назвав переможця (скріншот)

У 2017 році пошукова активність правильно передбачила переможця конкурсу, в минулому році виграла Євробачення учасниця, якій прогнозували друге місце. Протягом декількох років кореляція між пошуковими запитами і телетрансляціями була досить сильною (2007, 2008 і 2014-2017 рр.), в інші роки вона була трохи слабкіше. Протягом 9 з 15 років кандидат з найвищим рейтингом також отримував найбільше балів від глядачів.

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