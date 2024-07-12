Ребра в капусте: простой рецепт старинных голубцов

Что нужно для ребер в капустных листьях

Для приготовления этого старинного украинского блюда требуются следующие ингредиенты:

вода - 600 мл;

ребра - 1,5 кг;

сало - 500 г;

морковь - 1 шт.;

капуста - 1 шт.;

лук - 2 шт.;

чеснок - 3-4 зубчика;

сметана - 150 г;

томатная паста - 1 ст. л.;

лавровый лист - 1 шт.;

копченая паприка - 3 г;

перец черный молотый - 3 г;

соль - 15 г;

перец душистый - 3 шт.

Как готовить ребра в капустных листьях

Начните приготовление с обработки куска свежего сала: его нужно нарезать на пластинки, а затем вытопить из него жир. Затем нарежьте пластинки на полосочки. На таком смальце нужно будет сделать овощную зажарку.

Разогрейте сковороду, выложите сало и обжарьте его до золотистой корочки с каждой стороны.

Пока жарится сало, подготовьте овощи. Для этого лук нужно почистить и порезать кубиками. В то же время не забывайте перемешивать шкварки.

Чеснок очистьте и слегка прижмите ножом, сразу добавьте его в сало. Морковь помойте, почистьте и натрите на маленькой терке.

Когда шкварки выпустят достаточно жира, переложите их в отдельную миску, однако не спешите есть - они еще нужны для блюда.

Пересыпьте в сковороду лук и морковь и жарьте их до золотистого цвета на среднем огне. Пока жарится морковь с луком, промойте ребра и, если вы не покупали их поштучно, разрежьте на отдельные ребрышки.

В это время поставьте на огонь глубокую кастрюльку с водой - в ней позже нужно будет пропарить капусту.

Нарежьте ребра (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Переложите ребрышки в глубокую миску и замаринуйте их, посыпав их солью, перцем и паприкой.

Пока ребра маринуются, подготовьте капусту. Чтобы получить много листьев, сначала вырежьте кочерыжку - твердую сердцевину. Пропарьте капусту в кастрюле с водой, слегка подсолив овощи.

Важно следить, чтобы листья капусты не переварились, а лишь стали прозрачными и гибкими. Тогда капусту необходимо достать из кипятка и подождать, пока она слегка остынет.

После этого снимите мягкие листики, и повторите процедуру, пока листков не будет достаточно для ребер - их количество должно быть больше, чем количество ребер.

Если используете молодую капусту, после пропаривания советуют погрузить в холодную воду, чтобы остановить процесс размягчения.

К готовой зажарке добавьте томатную пасту, перемешайте и протушите еще 3-4 минуты. Подождите, пока зажарка слегка остынет, чтобы не обжечься при формировании голубцов.

В глубокую кастрюлю выложите несколько листьев капусты - это нужно, чтобы не пригорели голубцы, лежащие на капусте. На капустные листья выложите шкварочки.

Сформируйте голубцы - в середину капустного листочка положите ребрышки, добавьте 1 ст. л. зажарки. Закройте края листа, чтобы не выпала начинка.

Выложите голубцы на шкварки и приготовьте сливочную заливку. Для этого нужно слегка подсолить сметану, добавить лавровый лист и несколько горошин перца.

После этого сметану нужно залить водой - и перемешать смесь. Влейте такой соус в кастрюлю с голубцами, а чтобы капустные рулетики не поднимались, их можно накрыть небольшой крышкой диаметром меньше диаметра кастрюли.

Доведите голубцы в соусе до кипения на большом огне, затем убавьте огонь до минимума. Готовьте голубцы примерно в течение 1-1,5 часов.

После этого их можно подавать к столу, полив соусом из кастрюли, и сообщив тем, кто будет пробовать блюдо, о ребрышках внутри.