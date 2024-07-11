Картофельные книдли с творогом: старинный рецепт украинского блюда

Книдли - украинское блюдо, подобное пирожкам, которое готовят одновременно из вареного и сырого тертого картофеля. В качестве заправки, чтобы сделать книдли более сытными, используют подбрюшину и жареный лук.

О том, как приготовить картофельные книдли с творогом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для картофельных книдлей

Для приготовления этого украинского блюда нужны эти ингредиенты:

картофель - 3 кг;

подбрюшина - 300 г;

творог - 400 г;

яйцо - 2 шт.;

соль - 2 ст. л.;

крахмал - 2-3 ст. л.;

лук - 1 шт.;

укроп - 1 пучок.

Как готовить книдли с картофелем и творогом

Часть картофеля для этого блюда - 1 кг - отваривается, а остальной - натирается на терке в сыром виде. Помойте весь картофель, 1 кг отварите, не очищая.

После того, как картошка остынет, очистьте ее от кожуры и пропустите через мясорубку. С остального картофеля снимите кожуру и натрите на маленькой терке. Затем из сырого картофеля необходимо отжать жидкость.

Отожмите жидкость из картофеля (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для этого на глубокую кастрюлю или миску поставьте дуршлаг, выстелите его чистой марлей. Переложите на сито сырой картофель и, свернув марлю, отожмите из картофеля жидкость - в результате вес сырья должен уменьшиться примерно до 1 кг.

Не выливайте сок - он нужен для приготовления книдлей, чтобы их вкус был насыщенным, а также чтобы пирожки лучше держали форму.

Смешайте сырой картофель с вареным, разбейте в массу 1 яйцо (другое нужное для начинки), добавьте соль и тщательно вымешайте тесто.

Перелейте жидкость из сырого картофеля в кастрюлю, в которой будут вариться книдли. За это время на дне миски образовался осадок из картофельного крахмала - его при переливании жидкости необходимо добавить в картофельную смесь.

После этого картофельное тесто снова нужно вымешать, при необходимости добавив 2-3 ст. л. сухого крахмала.

Приготовьте начинку для книдлей. Отделите желток от белка, добавьте желток в творог. Белок не нужно добавлять, иначе начинка станет слишком жидкой.

Помойте и измельчите укроп, всыпьте его в творог, по желанию можно добавить соль и перец. Перемните вилкой все ингредиенты начинки.

Пока лепите пирожки, поставьте на огонь картофельный сок, долив воды и перемешав жидкость, чтобы поднялся крахмал.

Смажьте доску для обработки маслом - так книдли не будут липнуть. Для одного "пирожка" требуется примерно 2 ст. л. картофельного теста.

Сформируйте из массы шарик, а затем прижмите его, чтобы образовалась маленькая паляничка. Выложите внутрь 1 ч. л. начинки и слепите края, как при лепке вареников. Затем слегка раскатайте пирожок в ладонях, чтобы выровнять тесто.

Сформируйте картофельные книдли (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Когда вода с картофельным соком закипит, подсолите ее, всыпав 1 ст. л. соли. Осторожно перебросьте книдли в кастрюлю и сразу перемешайте. Важно: варить книдли нужно небольшими порциями - так они не разварятся.

Пока книдли варятся, приготовьте зажарку из подбрюшины. Очистьте лук, нарежьте его на кубики или колечки. Подбрюшину нарежьте на большие кубики.

Разогрейте сковороду, обжарьте до золотистого цвета подбрюшину. После этого добавьте к шкваркам лук. Жарьте все до размягчения, по желанию подсолив.

Проверьте книдли - после того, как они поднялись на поверхность кастрюли, их нужно варить еще в течение 1-2 минут, осторожно помешивая.

Выньте книдли шумовкой - и подавайте к столу, добавив зажарку из шкварок с луком.