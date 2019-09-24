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Если ребенок просит: Комаровский рассказал о запретных продуктах

STYLERЖизнь    24.09.2019 - 07:30
Если ребенок просит: Комаровский рассказал о запретных продуктах
Евгений Комаровский (коллаж: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал важные советы относительно питания ребенка

Доктор Комаровский рассказал, что делать, если ребенок выпрашивает сладости. Именитый педиатр опубликовал в Instagram видео, в котором дал совет о полезных сладостях и поведал о ситуациях, когда сладкое противопоказано.

Евгений Комаровский с присущим ему чувством юмора советует в первую очередь посмотреть на детскую попу - если она большая, а "со спины видны щеки", то лишние сладости такому ребенку ни к чему.

Но если ребенок не склонен к полноте, бодрый, активный и у него, как говорится, "шило в попе". И при этом родители уделяют должное внимание активности своего чада, то ребенку сладости давать можно.

Если ребенок просит: Комаровский рассказал о запретных продуктах

Комаровский рассказал, можно ли ребенку давать сладости (фото: pixabay.com)

"В жизни не так много удовольствий, чтобы лишать ребенка с малолетства всего того, что ему нравится", - утверждает педиатр.

Напоследок Евгений Комаровский отметил, что стоит обращать внимание и на выбор сладостей, отдавая предпочтение полезным, к примеру, кураге, изюму и так далее.

Комаровский рассказал, можно ли ребенку давать сладости (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, доктор Комаровский рассказал, почему в нашей стране детям боятся давать холодную пищу и напитки. Педиатр дал рекомендации по поводу закаливания горла ребенка.

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Новости Украины Евгений Комаровский
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