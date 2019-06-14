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Ребенок чуть не погиб из-за детского конструктора: детали ЧП в Киеве

STYLERЖизнь    14.06.2019 - 19:59
Ребенок чуть не погиб из-за детского конструктора: детали ЧП в Киеве
Ребенок проглотил магниты и чуть не погиб (коллаж: РБК-Украина)

Из-за проглоченных магнитов у ребенка диагностировали перфорацию кишечника

9-летний ребенок проглотил 27 магнитов из геометрического магнитного конструктора и едва не погиб от разрыва кишечника. Об этом рассказала мама мальчика на странице паблика Батьки SOS в Facebook.

По словам жительницы Киева, о неладном с сыном заподозрили не сразу. Ребенок страдает аутизмом и не разговаривает, хотя с интелектом у мальчика все в норме. У него кинетическое восприятие мира, поэтому родители купили ему казалось бы безопасный конструктор.

Но мальчик во время игры время от времени грыз детали конструктора, внутри которых были мелкие магниты цилиндрической формы. 

Ребенок чуть не погиб из-за детского конструктора: детали ЧП в Киеве

Ребенок проглотил магниты и чуть не погиб (фото: facebook.com)

Женщина рассказывает, что у малыша иногда случались истерики, он отказывался от любимой еды, а также порой ходил в полусогнутом виде. Но такое поведение случалось и раньше, поэтому родители кинулись не сразу.

Когда же один из магнитов был обнаружен в фекалиях, родители сделали рентген. Тогда и обнаружили большое количество магнитов, которые едва не стоили ребенку жизни.

Ребенок чуть не погиб из-за детского конструктора: детали ЧП в Киеве

Ребенок проглотил магниты и чуть не погиб (фото: facebook.com)

"Сейчас имеем шрам на пузе, вследствие операции по извлечению 27 магнитов. Конструктор систематически разгрызался и мелкие магниты в разное время попадали в организм и застревали между желудком и тонкой кишкой. Местный перитонит, дыры в кишке и пролежни в трех местах желудка - реальная угроза жизни ребенка - а симптоматики ноль!" - пишет женщина.

Ребенок чуть не погиб из-за детского конструктора: детали ЧП в Киеве

Ребенок проглотил магниты и чуть не погиб (фото: facebook.com)

Мама пострадавшего ребенка обращается к родителям с просьбой внимательно выбирать игрушки для своих детей. Женщина также не советует покупать подобные конструкторы детям до 12 лет, а детям с особенностями развития советует и вовсе удержаться от таких игрушек.

Ребенок чуть не погиб из-за детского конструктора: детали ЧП в Киеве

Ребенок проглотил магниты и чуть не погиб (фото: facebook.com)

К слову, недавно Уляна Супрун рассказала, что к хирургам больницы Охматдет за год обращается около 500 детей с жалобами на проглатывания инородных тел, и каждый четвертый ребенок нуждается в госпитализации. Глава Минздрава посоветовала родителям, как обезопасить ребенка от подобного.

Также мы писали о том, что американские ученые обнаружили новый штамм сальмонеллы, устойчивый к антибиотикам последнего поколения. 

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