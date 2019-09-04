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Якщо дитину подряпала кішка: Комаровський дав поради

STYLERЖиття    04.09.2019 - 07:31
Якщо дитину подряпала кішка: Комаровський дав поради
Фото: Доктор Комаровський (РБК-Україна)

Доктор Комаровський відповів на питання, чи небезпечні котячі подряпини для дитини

Доктор Комаровський дав свої цінні поради, що робити в тому випадку, якщо дитину подряпала кішка. На сайті медика одна з читачок описала свою історію: її син усе літо проводить на дачі і контактує з тваринами, часто він приходить з подряпинами на тілі. Жінка запитала, чи не небезпечно таке спілкування з тваринами, і як мінімізувати ризик зараження від кішки.

За словами медика, спочатку потрібно зрозуміти, хто кого чіпав. Якщо тварина спочатку не агресивна, але її "дістали", варто пояснити дитині, що поводитисяз братами меншими варто акуратно. Якщо тварина все ж подряпала малюка, діяти треба так:

"Насамперед потрібно промити рану з милом. Так ви продезінфікуєте ранову поверхню, зменшивши тим самим ризик зараження. У випадку з хворобою котячих подряпин — небезпека потрапляння в організм з током крові бактерії з красивою назвою бартонелла, носіями якої якраз і є коти. Щоб знизити ризик зараження, добре б застосувати антибактеріальну мазь. Це саме той випадок, коли вона не завадить", - повідомив Комаровський.

Якщо дитину подряпала кішка: Комаровський дав порадиІлюстративне фото (heaclub.ru)

Є випадки, коли до лікаря необхідно звернутися в терміновому порядку.

"Якщо рана на обличчі, якщо це рвана рана, якщо краї рани розходяться більш ніж на 7 міліметрів, якщо глибока рана довше 2 см, якщо не вдається зупинити кровотечу, якщо подряпина почервоніла, набрякла і гаряча", - підкреслив експерт.

За словами Комаровського, при будь-якому збільшенні лімфовузлів слід відвідати лікаря — цей симптом може бути ознакою дуже серйозних захворювань, у тому числі онкологічних.

Як ми раніше писали, ддоктор Комаровський розповів про те, яких інтервалів варто дотримуватися при вакцинації дитини.

Нагадаємо, нещодавно педіатр розповів про небезпечний компоненті, який часто виробники додають в різні види дитячої косметики - від кремів до шампунів.

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