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Если ребенка поцарапала кошка: Комаровский дал советы

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 07:31
Если ребенка поцарапала кошка: Комаровский дал советы
Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский ответил на вопрос, опасны ли кошачьи царапины для ребенка

Доктор Комаровский дал свои ценные советы, что делатьв том случае, если ребенка поцарапала кошка. На сайте медика одна из читательниц описала свою историю: ее сын все лето проводит на даче и контактирует с животными, часто он приходит с царапинами на теле. Женщина спросила, не опасно ли такое общение с животными, и как минимизировать риск заражения от кошки.

По словам медика, вначале нужно понять, кто кого трогал. Если животное изначально не агрессивное, но его "достали", стоит объяснить ребенку, что обращаться с братьями меньшими стоит аккуратно. Если животное все же поцарапало малыша, действовать нужно так:

"Прежде всего нужно рану промыть с мылом. Так вы продезинфицируете раневую поверхность, уменьшив тем самым риск заражения. В случае с болезнью кошачьих царапин — опасность попадания в организм с током крови бактерии с красивым названием бартонелла, носителями которой как раз и являются коты. Чтобы еще снизить риск заражения, хорошо бы применить антибактериальную мазь. Это именно тот случай, когда она не помешает", - сообщил Комаровский.

Если ребенка поцарапала кошка: Комаровский дал советыИллюстративное фото (heaclub.ru)

Есть случаи, когда к доктору необходимо обратиться в срочном порядке.

"Если рана на лице, если это рваная рана, если края раны расходятся более чем на 7 миллиметров, если глубокая рана длиннее 2 см, если не удается остановить кровотечение, если царапина покраснела, опухла и горячая", - подчеркнул эксперт.

По словам Комаровского, при любом увеличении лимфоузлов следует посетить врача — этот симптом может быть признаком очень серьезных заболеваний, в том числе онкологических.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский рассказал о том, каких интервалов стоит придерживаться при вакцинации ребенка.

Напомним, недавно педиатр рассказал об опасном компоненте, который часто добавляют производители в разные виды детской косметики - от кремов до шампуней.

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